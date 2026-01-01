  • Спортс
  • «Москва ни в чем не уступит столице Японии. Машины те же, уровень цифровизации тоже высокий». Защитник «Енисея» Эмерсон о городах
«Москва ни в чем не уступит столице Японии. Машины те же, уровень цифровизации тоже высокий». Защитник «Енисея» Эмерсон о городах

«Москва ни в чем не уступит столице Японии», – считает Защитник «Енисея» Эмерсон.

Защитник «Енисея» Эмерсон Иллой-Айет заявил, что Москва ни в чем не уступает Токио.

Декабрь в российском футболе – время для отдыха. Идеальный отпуск для вас?
 
- На этот отпуск с женой Катей спланировали классную программу. Сначала полетели в Пекин, погуляли по городу, сходили в Universal Studios – там было очень круто! Получили море удовольствия и эмоций как от прогулок, так и от экскурсий. После отправились в Японию – были в Токио, Киото и Осаке. Здесь и в магазины заглянули, и «окультурились». Даже к вулкану Фудзи ездили, там очень красиво. Местные храмы и пагоды тоже завораживают. За время, проведенное в Стране восходящего солнца, больше узнали о Японии и о самих японцах.

Экскурсии. Это какой‑то тур?

– Нет, когда куда‑то приезжаем, берем гида, чтобы познакомиться ближе с городом, местной культурой. Первоначально составляем для себя план, что хотим увидеть, сфотографировать, так что понимание, куда идти или ехать, всегда есть. А гид помогает узнать это место поближе, показывает какие‑то локации, которые недоступны в интернете.

Чем японцы удивили?

– Япония понравилась очень хорошим уровнем жизни. Удивило, что на улице почти нигде нет мусорных баков. Еще думал, что японцы лучше знают английский язык. Япония – очень консервативная страна, как мы узнали, не все любят иностранцев. После пандемии в стране было голосование, хотят ли они открытия границ, и 43% населения высказалось против. Возможно, это связано с тем, что приезжие не очень хорошо понимают их культуру и быт, что усложняет жизнь местным.

Неужели говорили вам, чтобы возвращались домой?

– Такого не было. Японцы приветливо относились к нам, но я понимал, что это, наверное, неискренне. Просто есть нормы поведения, когда нужно улыбаться и вести себя уважительно со всеми.

Япония – это технологии будущего. На улицах ощущается?

– Не скажу, что что‑то произвело вау‑эффект, что японцы впереди планеты всей. Разве что скоростной поезд крутой, но на нем я в Китае уже ездил (смеется). Думаю, Москва ни в чем не уступит столице Японии. Машины те же, уровень цифровизации тоже высокий, – сказал Эмерсон.   

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
