«МЮ» может попытаться подписать Матета, если он станет доступен для трансфера. «Кристал Пэлас» не продал форварда за 50 млн фунтов летом

«Манчестер Юнайтед» интересен Жан-Филипп Матета.

«Манчестер Юнайтед » проявляет интерес к нападающему «Кристал Пэлас » Жан-Филиппу Матета .

Хотя манкунианцы не находятся в активном поиске нового форварда, кандидатуру французского футболиста они рассмотрят наиболее серьезно, если он станет доступен для трансфера, пишет Sky Sports.

Отмечается, что летом «орлы» не продали игрока за 50 миллионов фунтов командам, выступающим в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне АПЛ Матета провел 18 матчей и забил 7 голов. Его статистика – здесь .