💥 А вот и фавориты ЧМ-2026: Испания – первая, Аргентина – пятая, Португалии нет в топ-5 😦
До чемпионата мира немногим меньше года, но в Score 90 уже думают о фаворитах турнира.
Портал осторожен в оценках и не решился выделить сильнейшего из числа потенциальных участников. Тем не менее, Испания немного впереди. А вот действующие победители лишь замыкают топ-5.
Реакция фанатов.
💭 «Все мы знаем, что бывает, когда в Португалию никто не верит».
💭 «Уверен, что Испания выиграет».
💭 «Почему Бразилия так высоко?»
💭 «Роналду может поднять трофей».
💭 «Есть хоть одно объяснение, почему Бразилия выше Аргентины?»
Кто выиграет?