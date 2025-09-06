💥 А вот и фавориты ЧМ-2026: Испания – первая, Аргентина – пятая, Португалии нет в топ-5 😦

До чемпионата мира немногим меньше года, но в Score 90 уже думают о фаворитах турнира.

Портал осторожен в оценках и не решился выделить сильнейшего из числа потенциальных участников. Тем не менее, Испания немного впереди. А вот действующие победители лишь замыкают топ-5.

Реакция фанатов.

💭 «Все мы знаем, что бывает, когда в Португалию никто не верит».

💭 «Уверен, что Испания выиграет».

💭 «Почему Бразилия так высоко?»

💭 «Роналду может поднять трофей».

💭 «Есть хоть одно объяснение, почему Бразилия выше Аргентины?»

Кто выиграет?