111

«Буде-Глимт» с Хайкиным вышел в 1/8 финала в первом сезоне в ЛЧ

«Буде-Глимт» вышел в 1/8 финала в дебютном сезоне в ЛЧ.

«Буде-Глимт» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Норвежская команда, за которую выступает российский голкипер Никита Хайкин, обыграла «Интер» в ответном стыковом матче (2:1, первая игра – 3:1).

Ранее «Буде-Глимт» победил «Атлетико» и «Манчестер Сити» на общем этапе.

Отметим, что в этом сезоне «Буде-Глимт» впервые играет на основной стадии Лиги чемпионов.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25972 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoвысшая лига Норвегия
logoсерия А Италия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБуде-Глимт
logoИнтер
111 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Говорят, што Димарко всё ещё продолжает навешивать.
Ответ Антон Фалафель
Говорят, што Димарко всё ещё продолжает навешивать.
Угловые отметки стерты и подлежат новой покраске.
Ответ Антон Фалафель
Говорят, што Димарко всё ещё продолжает навешивать.
А бастони валяться от каждого касания
А ведь сборная Норвегии уничтожила Италию по итогам группового этапа, в том числе обыграв их 2 раза, в том числе втоптав в газон 1-4 на этом же Сан-Сиро. Население страны: 5.5 миллиона человек. И у них есть первое место на прошедшей зимней олимпиаде с огромным отрывом, Холанд, Серлот и Буде.
PS: лучший игрок матча в составе Буде получит дюжину куриных яиц и бараний окорок. Это в одной из богатейших стран мира с нефтью. Люди умеют считать деньги и живут по средствам. Игроку Кайрата, пустившему то ли 5, то ли 6 от Реала подарили машину (я из Казахстана).
PPS: по тегу Буде можно прочитать такую новость: Беттор поставил 1 млн рублей на то, что «Интер» забьет минимум 2 гола «Буде-Глимт» в ответном стыковом матче ЛЧ
Ответ Bruce Banner_
А ведь сборная Норвегии уничтожила Италию по итогам группового этапа, в том числе обыграв их 2 раза, в том числе втоптав в газон 1-4 на этом же Сан-Сиро. Население страны: 5.5 миллиона человек. И у них есть первое место на прошедшей зимней олимпиаде с огромным отрывом, Холанд, Серлот и Буде. PS: лучший игрок матча в составе Буде получит дюжину куриных яиц и бараний окорок. Это в одной из богатейших стран мира с нефтью. Люди умеют считать деньги и живут по средствам. Игроку Кайрата, пустившему то ли 5, то ли 6 от Реала подарили машину (я из Казахстана). PPS: по тегу Буде можно прочитать такую новость: Беттор поставил 1 млн рублей на то, что «Интер» забьет минимум 2 гола «Буде-Глимт» в ответном стыковом матче ЛЧ
Я поставил 100 рублей на точный счёт 0:2, но зачем то они затолкали 1 мяч.
Ответ Александр Беляков
Я поставил 100 рублей на точный счёт 0:2, но зачем то они затолкали 1 мяч.
А какой кэф был?
Деградация итальянского футбола достигла своей финальной точки, это уже финиш
Ответ Travis Henderson
Деградация итальянского футбола достигла своей финальной точки, это уже финиш
Просто норвежцы сегодня подумали, что Олимпиада в Италии до сих пор идёт и решили тоже не подкачать)
Ответ Travis Henderson
Деградация итальянского футбола достигла своей финальной точки, это уже финиш
Не верится в камбек Аталанты, про Юве вообще молчу. Одна восьмая скорее всего без итальянцев
И даже проклятье Лукомского их не сломало, монстры. Арсенал , учись
Ответ Kitay Fanat
И даже проклятье Лукомского их не сломало, монстры. Арсенал , учись
Да и статья хорошая на Спортсе о Буде сегодня была, после которой за норвежцев стало боязно)
Олимпиада кончилась, а норвежцы по инерции продолжают выигрывать в Милане
Если в первом матче Будё просто размазал авторов спортса, которые давали на проход 5%, то во втором матче норвежцы уже плясали на костях местных 🤡🤡🤡 из комментариев, которые орали что:
- Будё просто повезло
- Они домашняя команда
- На натуральном газоне у них нет шансов
- Интер не просто выиграет ответку а разгромит норвежцев

Ну-ну.
какие теперь оправдания будут после гостевой победы? тут уже об искусственном газоне не поплачешь
Ответ Nottingham Forest
какие теперь оправдания будут после гостевой победы? тут уже об искусственном газоне не поплачешь
Какие тут оправдания могут прокатить! Тем более, что для норвежцев естественный газон вообще чужой.
Респект Будё! Но Интер это просто какой то позор=((
Клещенку срочно пора писать статью про то, что Киву самый перспективный в мире тренер по сосредоточению внимания на внутреннем чемпионате
Ответ Maxim Novicov
Клещенку срочно пора писать статью про то, что Киву самый перспективный в мире тренер по сосредоточению внимания на внутреннем чемпионате
Деградация серии А прослеживается и в деградации местных авторов пишущих о ней.
Ответ Maxim Novicov
Клещенку срочно пора писать статью про то, что Киву самый перспективный в мире тренер по сосредоточению внимания на внутреннем чемпионате
это место уже занято Конте
Великая норвежская зима 2026. 18 золотых на Олимпиаде + 1/8 Лиги Чемпионов для Буде-Глимт.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Интер» пропустил от «Буде-Глимт» после ошибки Аканджи. Защитник потерял мяч, пытаясь развернуться под прессингом возле своей штрафной
24 февраля, 21:31
Тренер «Буде» Кнутсен о критике искусственного поля норвежской команды: «Не очень умны те, кто слишком много думает о холоде и прочем. «Ман Сити» даже не упоминал поле»
23 февраля, 17:18
Киву перед ответным матчем с «Буде-Глимт»: «Интер» заслужил поражение в Норвегии, но мы можем исправить ситуацию. Мы готовы физически и морально»
23 февраля, 13:34
Рекомендуем
Главные новости
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
5 минут назадLive
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
вчера, 22:48
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
вчера, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
вчера, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
вчера, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
вчера, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
вчера, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
вчера, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
вчера, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
вчера, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
вчера, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
вчера, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
вчера, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
вчера, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
вчера, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
вчера, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
вчера, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
вчера, 21:30
Рекомендуем