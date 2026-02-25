«Буде-Глимт» с Хайкиным вышел в 1/8 финала в первом сезоне в ЛЧ
«Буде-Глимт» вышел в 1/8 финала в дебютном сезоне в ЛЧ.
«Буде-Глимт» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Норвежская команда, за которую выступает российский голкипер Никита Хайкин, обыграла «Интер» в ответном стыковом матче (2:1, первая игра – 3:1).
Ранее «Буде-Глимт» победил «Атлетико» и «Манчестер Сити» на общем этапе.
Отметим, что в этом сезоне «Буде-Глимт» впервые играет на основной стадии Лиги чемпионов.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
111 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
PS: лучший игрок матча в составе Буде получит дюжину куриных яиц и бараний окорок. Это в одной из богатейших стран мира с нефтью. Люди умеют считать деньги и живут по средствам. Игроку Кайрата, пустившему то ли 5, то ли 6 от Реала подарили машину (я из Казахстана).
PPS: по тегу Буде можно прочитать такую новость: Беттор поставил 1 млн рублей на то, что «Интер» забьет минимум 2 гола «Буде-Глимт» в ответном стыковом матче ЛЧ
- Будё просто повезло
- Они домашняя команда
- На натуральном газоне у них нет шансов
- Интер не просто выиграет ответку а разгромит норвежцев
Ну-ну.