«Буде-Глимт» с Хайкиным вышел в 1/8 финала в первом сезоне в ЛЧ

«Буде-Глимт» вышел в 1/8 финала в дебютном сезоне в ЛЧ.

«Буде-Глимт» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Норвежская команда, за которую выступает российский голкипер Никита Хайкин, обыграла «Интер » в ответном стыковом матче (2:1, первая игра – 3:1). Ранее «Буде-Глимт» победил «Атлетико» и «Манчестер Сити» на общем этапе. Отметим, что в этом сезоне «Буде-Глимт » впервые играет на основной стадии Лиги чемпионов.