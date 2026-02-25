«Интер» проиграл 5 из 6 последних матчей в ЛЧ. Команда Киву вылетела от «Буде-Глимт»
«Интер» проиграл 5 из 6 последних матчей в Лиге чемпионов.
«Интер» потерпел 5 поражений в 6 последних матчах Лиги чемпионов.
Сегодня команда Кристиана Киву уступила «Буде-Глимт» со счетом 1:2 в ответном стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре норвежцы одержали победу со счетом 3:1.
Итальянский клуб покинул текущий розыгрыш турнира.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Стартовый состав очень слабый. Я не удивлен тому, что Интер проиграл. Уровень резко упал, полузащита Интера, кроме Бареллы, полностью в новом составе, отсутствует сила, которая выпахала себе дорогу до прошлогоднего финала. У условного Реала после Кросса и Модрича тоже беда с интеллектом в полузащите. Этого нельзя недооценивать.
Другое дело, что проигрывать команде из Норвегии нельзя, но они обыграли Атлетико и Сити. Поражение закономерно и полностью понятно. И искусственный газон тоже виноват, пусть и немного. Почему многие видят только черное или белое - тоже странно. Я за Интер не болею, но команда заметно обнищала.
Даже в Италии Интер со скрипом обыгрывал топов и то липово иногда
Какой из Киву тренер сегодня выяснилось окончательно)