41

«Интер» проиграл 5 из 6 последних матчей в ЛЧ. Команда Киву вылетела от «Буде-Глимт»

«Интер» проиграл 5 из 6 последних матчей в Лиге чемпионов.

«Интер» потерпел 5 поражений в 6 последних матчах Лиги чемпионов.

Сегодня команда Кристиана Киву уступила «Буде-Глимт» со счетом 1:2 в ответном стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре норвежцы одержали победу со счетом 3:1.

Итальянский клуб покинул текущий розыгрыш турнира. 

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25972 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoсерия А Италия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoКристиан Киву
logoИнтер
logoБуде-Глимт
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Надо срочно искать отмазки. Искусственный газон уже не проканает.
Ответ Evgen Vynokurov
Надо срочно искать отмазки. Искусственный газон уже не проканает.
Практически без всех ключевых лидеров играли: Чалханоглу, Лаутаро, Ачерби, Мхитарян, Дюмфрис.
Стартовый состав очень слабый. Я не удивлен тому, что Интер проиграл. Уровень резко упал, полузащита Интера, кроме Бареллы, полностью в новом составе, отсутствует сила, которая выпахала себе дорогу до прошлогоднего финала. У условного Реала после Кросса и Модрича тоже беда с интеллектом в полузащите. Этого нельзя недооценивать.
Другое дело, что проигрывать команде из Норвегии нельзя, но они обыграли Атлетико и Сити. Поражение закономерно и полностью понятно. И искусственный газон тоже виноват, пусть и немного. Почему многие видят только черное или белое - тоже странно. Я за Интер не болею, но команда заметно обнищала.
Ответ Алексей Елистратов
Практически без всех ключевых лидеров играли: Чалханоглу, Лаутаро, Ачерби, Мхитарян, Дюмфрис. Стартовый состав очень слабый. Я не удивлен тому, что Интер проиграл. Уровень резко упал, полузащита Интера, кроме Бареллы, полностью в новом составе, отсутствует сила, которая выпахала себе дорогу до прошлогоднего финала. У условного Реала после Кросса и Модрича тоже беда с интеллектом в полузащите. Этого нельзя недооценивать. Другое дело, что проигрывать команде из Норвегии нельзя, но они обыграли Атлетико и Сити. Поражение закономерно и полностью понятно. И искусственный газон тоже виноват, пусть и немного. Почему многие видят только черное или белое - тоже странно. Я за Интер не болею, но команда заметно обнищала.
А почему многие думают что если команда из Норвегии то она не должна добиваться никакого результата, даже среднего(как например выход в 1/8) Тот же Русенборг в своё время регулярно наводил шороху в ЛЧ обыгрывая грандов и даже доходил до 1/4
Лечче и Пизы закончились ещё в середине ЛЧ, а новых не подвезли )
Даже в Италии Интер со скрипом обыгрывал топов и то липово иногда
Какой из Киву тренер сегодня выяснилось окончательно)
Похоже Интер нашел своего Конте
Интер навалил. Благодаря Бастони с Юве, радость ещё слаще
Газон искусственный судья купленный Интер опозоренный
мерда продали *опы и души не знаю кому за те полуфиналы с Барсой, где они не должны были прохрдить в финал по всем футбольным и не футбольным законам. вот расплачиваются, сначала разгромом от псж, теперь вылетом от норвегов. карма.
Стоп. Я новости читал, там какие-то итальянские эксперты в один голос утверждали, что Интер всё ещё фаворит даже после первого проигранного матча. А что, что-то не так пошло?
Все по делу . Отвратительный , стоячий, медленный футбол . Перекаты поперек . Пустая беготня бареллы. Тюрам турист или пешеход как удобно. 80% паса все в недодачу . Нет скорости . Обводок. Всё предсказуемо для соперника. Буде молодцы 👏
Это уровень чемпионата Италии , интер не может пройти ноунеймов ,юве глотает 5 от сарая , остальные тогда на каком уровне играют сейчас
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Интер» вылетел в стыках ЛЧ от норвежского дебютанта – «Буде-Глимт». Миланцы играли в финале в прошлом сезоне
24 февраля, 22:02
«Буде-Глимт» с Хайкиным вышел в 1/8 финала в первом сезоне в ЛЧ
24 февраля, 21:54
«Интер» пропустил от «Буде-Глимт» после ошибки Аканджи. Защитник потерял мяч, пытаясь развернуться под прессингом возле своей штрафной
24 февраля, 21:31
Рекомендуем
Главные новости
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
5 минут назадLive
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
вчера, 22:48
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
вчера, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
вчера, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
вчера, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
вчера, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
вчера, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
вчера, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
вчера, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
вчера, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
вчера, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
вчера, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
вчера, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
вчера, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
вчера, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
вчера, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
вчера, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
вчера, 21:30
Рекомендуем