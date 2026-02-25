«Буде-Глимт» обыграл подряд «Ман Сити», «Атлетико» и дважды «Интер», общий счет – 10:4. Норвежцы вышли в 1/8 финала ЛЧ
«Буде-Глимт» обыграл топ-клуб в ЛЧ в 4-й раз подряд.
«Буде-Глимт» нанес четвертое подряд поражение гранду европейского футбола.
Сегодня команда Кьетиля Кнутсена обыграла «Интер» со счетом 2:1 в ответном стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре норвежцы одержали победу со счетом 3:1.
28 января «Буде-Глимт» победил «Атлетико» в Мадриде (2:1) на общем этапе турнира, а 20 января норвежцы дома обыграли «Манчестер Сити» – 3:1.
