  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Буде-Глимт» обыграл подряд «Ман Сити», «Атлетико» и дважды «Интер», общий счет – 10:4. Норвежцы вышли в 1/8 финала ЛЧ
52

«Буде-Глимт» обыграл подряд «Ман Сити», «Атлетико» и дважды «Интер», общий счет – 10:4. Норвежцы вышли в 1/8 финала ЛЧ

«Буде-Глимт» обыграл топ-клуб в ЛЧ в 4-й раз подряд.

«Буде-Глимт» нанес четвертое подряд поражение гранду европейского футбола.

Сегодня команда Кьетиля Кнутсена обыграла «Интер» со счетом 2:1 в ответном стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре норвежцы одержали победу со счетом 3:1. 

28 января «Буде-Глимт» победил «Атлетико» в Мадриде (2:1) на общем этапе турнира, а 20 января норвежцы дома обыграли «Манчестер Сити» – 3:1.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25972 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Алексей Белоус
logoЛига чемпионов УЕФА
logoвысшая лига Норвегия
logoИнтер
logoБуде-Глимт
logoКьетиль Кнутсен
logoАтлетико
logoМанчестер Сити
52 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Сколько я комментариев тут видел что в Италии будет 3-0, 4-0, что виновато искусственное поле в Норвегии.

Где вы, работники цирка, почему молчите?
Ответ Joe Burrow
Сколько я комментариев тут видел что в Италии будет 3-0, 4-0, что виновато искусственное поле в Норвегии. Где вы, работники цирка, почему молчите?
Комментарий скрыт
Ответ Predator87
Комментарий скрыт
Поражение нужно принимать достойно, тем более от такой команды, которая играет в футбол, а не как Интер…
Шикунов: «Все эти «Карабахи», «Буде-Глимты» вышли в плей-офф, потому что наших команд не было. Это все наши места». 🤣🤣🤣
Срочно переходим на систему весна - осень 😃
Ответ Иван Левин
Срочно переходим на систему весна - осень 😃
Дада кстати, Буде уже 3й месяц только матчи ЛЧ играет, у них перерыв в чемпе, и сразу показали результат.
Больше всего примечательно, как целостно они смотрятся, не тушуются под прессингом, могут играть первым номером при необходимости
Ответ griphon
Больше всего примечательно, как целостно они смотрятся, не тушуются под прессингом, могут играть первым номером при необходимости
какой при необходимости, они дома против любой команды играют первым номером, и против интера во втором тайме отрезками играли
Норвегия выносит Италию в двух играх, теперь их клуб выносит лидера Италии в двух играх. Представьте насколько сильная сборная Норвегии, если даже игроки такого Буде-Глимта не являются там основными.
Ответ Экспертное мнение
Норвегия выносит Италию в двух играх, теперь их клуб выносит лидера Италии в двух играх. Представьте насколько сильная сборная Норвегии, если даже игроки такого Буде-Глимта не являются там основными.
Ещё на ЧМ посмотрим - где будет задрищенская Италия (если вообще туда выйдет), и где будет Норвегия;)
Давайте угадаю - в составе Буде-Глимта почти нет легионеров)
Ответ Кино Музыка
Давайте угадаю - в составе Буде-Глимта почти нет легионеров)
Семаку про это стоит говорить, как думаете?
Ответ M-7
Семаку про это стоит говорить, как думаете?
В первом же интервью!
Буде шикарен. Давно так не болела ни за кого.
Тренерская команда, великолепно играют в пас, бетон в обороне, классный вратарь - что ещё нужно чтобы успешно играть в ЛЧ)
Надеюсь на продолжение банкета)
с детства за Буде
Однозначно с детства за Буде
Браво!!! Блестяще!!! Будем болеть за Буде и в будущем 😅
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
5 минут назадLive
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
вчера, 22:48
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
вчера, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
вчера, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
вчера, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
вчера, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
вчера, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
вчера, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
вчера, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
вчера, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
вчера, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
вчера, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
вчера, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
вчера, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
вчера, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
вчера, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
вчера, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
вчера, 21:30
Рекомендуем