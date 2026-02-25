  • Спортс
  • «Интер» вылетел в стыках ЛЧ от норвежского дебютанта – «Буде-Глимт». Миланцы играли в финале в прошлом сезоне
91

«Интер» вылетел в первом раунде плей-офф ЛЧ.

Команда Кристиана Киву уступила «Буде-Глимт» в ответном стыковом матче за выход в 1/8 финала ЛЧ (1:2, первая игра – 1:3). Норвежский клуб впервые принимает участие в основной стадии турнира.

Отметим, что в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов «Интер» вышел в финал, где уступил «ПСЖ» (0:5).

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25972 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoсерия А Италия
logoвысшая лига Норвегия
logoИнтер
logoБуде-Глимт
logoЛига чемпионов УЕФА
91 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Самый позорный финалист за последние 10 лет точно, Будё это сегодня доказал.
Ответ Джон Люлькович
Самый позорный финалист за последние 10 лет точно, Будё это сегодня доказал.
Комментарий скрыт
Ответ Iamliam
Комментарий скрыт
Может с барсой не так уж и сложно?))
просто напомню здесь некий эксперд поставил на проход Буде 5%
Ответ Мент-Кент
просто напомню здесь некий эксперд поставил на проход Буде 5%
Хз,что там за эксперт поставил на проход Буде такой маленький процент,но я,будучи пьяненький,поставил на проход Буде и ещё на то,что Галатасарай,в ответке,тоже натянет Ювентус
Ответ e9108458
Хз,что там за эксперт поставил на проход Буде такой маленький процент,но я,будучи пьяненький,поставил на проход Буде и ещё на то,что Галатасарай,в ответке,тоже натянет Ювентус
а чё там натягивать? Там уже натянуто
Примитивный футбол Интера заключался в постоянных навесах итальянского Комбарова. Вот и результат.
Ответ Антон Фалафель
Примитивный футбол Интера заключался в постоянных навесах итальянского Комбарова. Вот и результат.
Комментарий скрыт
Ответ Антон Фалафель
Примитивный футбол Интера заключался в постоянных навесах итальянского Комбарова. Вот и результат.
Димарко прекрасен был. Единственный футболист топ-класса. Остальные - это просто ходячие мертвецы.
Не знаю, как далеко сможет зайти Буде-Глимт, но хочется пожелать им ещё потрепать нервы другим фаворитам и пройти, как можно дальше, это всегда интересно и запоминающее событие в мире футбола)
В какой же беспросветной заднице находится итальянский футбол. Для полного комплекта осталось сборной пролететь мимо третьего ЧМ подряд
Ответ shin93
В какой же беспросветной заднице находится итальянский футбол. Для полного комплекта осталось сборной пролететь мимо третьего ЧМ подряд
Не слежу за итальянским футболом, но почему так недооценивают сам Буде? Они обыграли Сити, Атлетико. Это не показатель тоже?
Ответ VuNePonimaete
Не слежу за итальянским футболом, но почему так недооценивают сам Буде? Они обыграли Сити, Атлетико. Это не показатель тоже?
Потому что и ЦСКА два раза РМ обул. А во вторых Тоттенхэм с 17 места АПЛ очень даже уверенно этот Буде обыграл в полуфинале ЛЕ. В третьих Атлетико вообще может отлететь кому угодно, как и нынешний Сити между прочим.
Все эксперты говорили, что интер просто не привык на искусственном поле и зарешает в Милане хахахах
Ответ efim88888
Все эксперты говорили, что интер просто не привык на искусственном поле и зарешает в Милане хахахах
Успели привыкнуть к искусственному газону, и к ответной игры не успели обратно отвыкнуть) А так точно прошли бы
Ответ efim88888
Все эксперты говорили, что интер просто не привык на искусственном поле и зарешает в Милане хахахах
Проход Буде был очевиден
По ТВ, кажется по ОККО, давали перевод высказывания одного из молодых игроков БудеГлинта после их первого матча с Интером: "Главное занятие итальянских команд в играх с нами - это воздействие на судей: споры, претензии и симуляции. Мы этим не занимаемся, а сосредоточены на борьбе. " И этот второй матч полностью подтвердил его оценку...
Тяжело интеру когда соперников просто так не удаляют)
Пора Португалию в топ 5 . А Италию на 6 место. Мертвые команды
Ответ Alexandr Smykov
Пора Португалию в топ 5 . А Италию на 6 место. Мертвые команды
чемпионшип на 6, вторую бундеслигу на 7 и только потом серию а
Рекомендуем