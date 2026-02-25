«Интер» вылетел в стыках ЛЧ от норвежского дебютанта – «Буде-Глимт». Миланцы играли в финале в прошлом сезоне
«Интер» вылетел в первом раунде плей-офф ЛЧ.
«Интер» вылетел из Лиги чемпионов на первой стадии плей-офф.
Команда Кристиана Киву уступила «Буде-Глимт» в ответном стыковом матче за выход в 1/8 финала ЛЧ (1:2, первая игра – 1:3). Норвежский клуб впервые принимает участие в основной стадии турнира.
Отметим, что в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов «Интер» вышел в финал, где уступил «ПСЖ» (0:5).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
91 комментарий
Самый позорный финалист за последние 10 лет точно, Будё это сегодня доказал.
Может с барсой не так уж и сложно?))
просто напомню здесь некий эксперд поставил на проход Буде 5%
Хз,что там за эксперт поставил на проход Буде такой маленький процент,но я,будучи пьяненький,поставил на проход Буде и ещё на то,что Галатасарай,в ответке,тоже натянет Ювентус
а чё там натягивать? Там уже натянуто
Примитивный футбол Интера заключался в постоянных навесах итальянского Комбарова. Вот и результат.
Димарко прекрасен был. Единственный футболист топ-класса. Остальные - это просто ходячие мертвецы.
Не знаю, как далеко сможет зайти Буде-Глимт, но хочется пожелать им ещё потрепать нервы другим фаворитам и пройти, как можно дальше, это всегда интересно и запоминающее событие в мире футбола)
В какой же беспросветной заднице находится итальянский футбол. Для полного комплекта осталось сборной пролететь мимо третьего ЧМ подряд
Не слежу за итальянским футболом, но почему так недооценивают сам Буде? Они обыграли Сити, Атлетико. Это не показатель тоже?
Потому что и ЦСКА два раза РМ обул. А во вторых Тоттенхэм с 17 места АПЛ очень даже уверенно этот Буде обыграл в полуфинале ЛЕ. В третьих Атлетико вообще может отлететь кому угодно, как и нынешний Сити между прочим.
Все эксперты говорили, что интер просто не привык на искусственном поле и зарешает в Милане хахахах
Успели привыкнуть к искусственному газону, и к ответной игры не успели обратно отвыкнуть) А так точно прошли бы
Проход Буде был очевиден
По ТВ, кажется по ОККО, давали перевод высказывания одного из молодых игроков БудеГлинта после их первого матча с Интером: "Главное занятие итальянских команд в играх с нами - это воздействие на судей: споры, претензии и симуляции. Мы этим не занимаемся, а сосредоточены на борьбе. " И этот второй матч полностью подтвердил его оценку...
Поигрались - и буде.
Тяжело интеру когда соперников просто так не удаляют)
Пора Португалию в топ 5 . А Италию на 6 место. Мертвые команды
Пора Португалию в топ 5 . А Италию на 6 место. Мертвые команды
чемпионшип на 6, вторую бундеслигу на 7 и только потом серию а
