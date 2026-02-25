«Интер» вылетел в стыках ЛЧ от норвежского дебютанта – «Буде-Глимт». Миланцы играли в финале в прошлом сезоне

«Интер» вылетел в первом раунде плей-офф ЛЧ.

«Интер» вылетел из Лиги чемпионов на первой стадии плей-офф.

Команда Кристиана Киву уступила «Буде-Глимт » в ответном стыковом матче за выход в 1/8 финала ЛЧ (1:2, первая игра – 1:3). Норвежский клуб впервые принимает участие в основной стадии турнира.

Отметим, что в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов «Интер » вышел в финал, где уступил «ПСЖ» (0:5).