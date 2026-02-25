  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Буде-Глимт» победил «Интер» (2:1) и вышел в 1/8 финала ЛЧ. Забили Хеуге, Эвьен и Бастони
100

«Буде-Глимт» победил «Интер» (2:1) и вышел в 1/8 финала ЛЧ. Забили Хеуге, Эвьен и Бастони

«Интер» проиграл «Буде-Глимт» и вылетел из Лиги чемпионов.

«Интер» потерпел поражение от «Буде-Глимт» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов (1:2, первая игра – 1:3).

Матч проходил на стадионе «Сан-Сиро».

Йенс Хеуге открыл счет на 58-й минуте матча. Хокон Эвьен удвоил преимущество норвежской команды в счете на 72-й. Алессандро Бастони отыграл один мяч на 76-й.

«Буде-Глимт» вышел в 1/8 финала турнира. 

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов. Стыковые матчи
24 февраля 20:00, Сан-Сиро
Логотип домашней команды
Интер
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Буде-Глимт
Матч окончен
85’
Бьеркан   Алеэсами
82’
Эвьен   Салтнес
Биссек   Думфрис
81’
Димарко   Карлос Аугусто
81’
77’
Хег   Хельмерсен
77’
Бломберг   Дубвик Мяятя
  Бастони
76’
72’
  Эвьен
67’
Гундерсен
Зелиньски   Сучич
62’
Луис Энрике   Диуф
62’
Фраттези   Бонни
62’
58’
  Хеуге
2тайм
Перерыв
Интер
Зоммер, Бастони, Аканджи, Биссек, Димарко, Барелла, Зелиньски, Фраттези, Луис Энрике, М. Тюрам, Эспозито
Запасные: Ди Дженнаро, Думфрис, де Врей, Сучич, Бонни, Лавелли, Жозеп Мартинес, Дармиан, Диуф, Мхитарян, Ачерби, Карлос Аугусто
1тайм
Буде-Глимт:
Хайкин, Бьеркан, Гундерсен, Бьертуфт, Шевольд, Фет, Берг, Эвьен, Хеуге, Бломберг, Хег
Запасные: Шонг, Дубвик Мяятя, Эукленд, Клюнге, Рииснес, Хельмерсен, Миккельсен, Лунд, Алеэсами, Нильсен, Салтнес, Басси
Подробнее

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25971 голос
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoИнтер
онлайны
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБуде-Глимт
logoЙенс Хеуге
logoАлессандро Бастони
logoХокон Эвьен
100 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
- В чем различие норвежских лыжников и норвежских футболистов в Милане?
- У лыжников есть смазка, а у футболистов нет …
Позорище. Итальянский футбол просто на самом дне. Наполи дует 2-6 ПСВ и не попадает даже в топ-24, Юве без шансов горит туркам, Интер самым позорным образом оба раза проигрывает при всем уважении ноу неймам. Которые по сути побеждают его вообще без борьбы, на классе. Кроме бесконечных навесов ничего этот лидер Серии А не придумал. На Аталанту тож надежды минимальные, слили они первую игру без шансов. Просто позор, во что Серия А превратилась
Ответ _Alex*
Позорище. Итальянский футбол просто на самом дне. Наполи дует 2-6 ПСВ и не попадает даже в топ-24, Юве без шансов горит туркам, Интер самым позорным образом оба раза проигрывает при всем уважении ноу неймам. Которые по сути побеждают его вообще без борьбы, на классе. Кроме бесконечных навесов ничего этот лидер Серии А не придумал. На Аталанту тож надежды минимальные, слили они первую игру без шансов. Просто позор, во что Серия А превратилась
А это сильная лига? Смотрим на сб. Италии по футболу - ну и где она?;)
Ответ _Alex*
Позорище. Итальянский футбол просто на самом дне. Наполи дует 2-6 ПСВ и не попадает даже в топ-24, Юве без шансов горит туркам, Интер самым позорным образом оба раза проигрывает при всем уважении ноу неймам. Которые по сути побеждают его вообще без борьбы, на классе. Кроме бесконечных навесов ничего этот лидер Серии А не придумал. На Аталанту тож надежды минимальные, слили они первую игру без шансов. Просто позор, во что Серия А превратилась
Ой ой да ваш день. Провал и все вас не остановить🤣 Ну да продолжайте долго ждали чтоб выплеснуть. Откуда такая ненависть к Серии А, ну да обидели вас🤣
После жеребьевки писал Буде еще и Интер выкинет))заминусили не поверили. Буде это не выскочка.помню еще три четыре года назад у них была серия беспроигрышная из 40-50 матчей. Там механизм работает многие годы
Ответ che kaif
После жеребьевки писал Буде еще и Интер выкинет))заминусили не поверили. Буде это не выскочка.помню еще три четыре года назад у них была серия беспроигрышная из 40-50 матчей. Там механизм работает многие годы
Буде молодцы конечно, но дело ещё и в интере, в Италии картонный чемпионат, где судейки его тащат
Ответ Буратино55
Буде молодцы конечно, но дело ещё и в интере, в Италии картонный чемпионат, где судейки его тащат
Сити с Атлетико тоже картонные?)
Картонные, шутки про Бастони сегодня будут или на завтра бережете?)
Ответ 2RIN
Картонные, шутки про Бастони сегодня будут или на завтра бережете?)
Почему картонные? А не Бумажные, деревянные, железные, пластмассовые?)
Чет Интер вообще дохлый. Они без симуляций и помощи судей вообще умеют выигрывать?)
Ответ unreality
Чет Интер вообще дохлый. Они без симуляций и помощи судей вообще умеют выигрывать?)
Комментарий скрыт
Ответ Igor Shalamov
Комментарий скрыт
Эмм, ты сейчас о чём вообще?
Игроки Буде даже не радуются особо)
Ну оно и верно, до трофея 4 противостояния все таки еще надо выиграть
Ответ VuNePonimaete
Игроки Буде даже не радуются особо) Ну оно и верно, до трофея 4 противостояния все таки еще надо выиграть
🤣💪
пора бастони заныривать, иначе картон даже ничейку дома не удержит
Вот это позорище)
Хауге как боженька вырезал.
Как же они умно атакуют, просто звери.
Привет из Турина. Нельзя злорадствовать чужим поражениям
Ответ unit_comunit
Привет из Турина. Нельзя злорадствовать чужим поражениям
А сам приветы отправляешь делая тоже самое )) так и будем походу отправлять приветы , например возможно уже завтра))
Ответ Адам Сатуев
А сам приветы отправляешь делая тоже самое )) так и будем походу отправлять приветы , например возможно уже завтра))
Шу дик дар тахан))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
4 минуты назадLive
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
вчера, 22:48
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
вчера, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
вчера, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
вчера, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
вчера, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
вчера, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
вчера, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
вчера, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
вчера, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
вчера, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
вчера, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
вчера, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
вчера, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
вчера, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
вчера, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
вчера, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
вчера, 21:30
Рекомендуем