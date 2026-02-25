Матч окончен
«Буде-Глимт» победил «Интер» (2:1) и вышел в 1/8 финала ЛЧ. Забили Хеуге, Эвьен и Бастони
«Интер» проиграл «Буде-Глимт» и вылетел из Лиги чемпионов.
«Интер» потерпел поражение от «Буде-Глимт» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов (1:2, первая игра – 1:3).
Матч проходил на стадионе «Сан-Сиро».
Йенс Хеуге открыл счет на 58-й минуте матча. Хокон Эвьен удвоил преимущество норвежской команды в счете на 72-й. Алессандро Бастони отыграл один мяч на 76-й.
«Буде-Глимт» вышел в 1/8 финала турнира.
