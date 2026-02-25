«Буде-Глимт» победил «Интер» (2:1) и вышел в 1/8 финала ЛЧ. Забили Хеуге, Эвьен и Бастони

«Интер» проиграл «Буде-Глимт» и вылетел из Лиги чемпионов.

«Интер » потерпел поражение от «Буде-Глимт » в ответном стыковом матче Лиги чемпионов (1:2, первая игра – 1:3).

Матч проходил на стадионе «Сан-Сиро».

Йенс Хеуге открыл счет на 58-й минуте матча. Хокон Эвьен удвоил преимущество норвежской команды в счете на 72-й. Алессандро Бастони отыграл один мяч на 76-й.

«Буде-Глимт» вышел в 1/8 финала турнира.

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов. Стыковые матчи 24 февраля 20:00, Сан-Сиро Интер Завершен 1 - 2 Буде-Глимт Матч окончен 85’ Бьеркан Алеэсами 82’ Эвьен Салтнес Биссек Думфрис 81’ Димарко Карлос Аугусто 81’ 77’ Хег Хельмерсен 77’ Бломберг Дубвик Мяятя Бастони

76’ 72’ Эвьен

67’ Гундерсен Зелиньски Сучич 62’ Луис Энрике Диуф 62’ Фраттези Бонни 62’ 58’ Хеуге

2 тайм Перерыв Интер Зоммер, Бастони, Аканджи, Биссек, Димарко, Барелла, Зелиньски, Фраттези, Луис Энрике, М. Тюрам, Эспозито Запасные: Ди Дженнаро, Думфрис, де Врей, Сучич, Бонни, Лавелли, Жозеп Мартинес, Дармиан, Диуф, Мхитарян, Ачерби, Карлос Аугусто 1 тайм Буде-Глимт: Хайкин, Бьеркан, Гундерсен, Бьертуфт, Шевольд, Фет, Берг, Эвьен, Хеуге, Бломберг, Хег Запасные: Шонг, Дубвик Мяятя, Эукленд, Клюнге, Рииснес, Хельмерсен, Миккельсен, Лунд, Алеэсами, Нильсен, Салтнес, Басси

