«Манчестер Сити» упустил победу над «Брайтоном» – 1:1. Холанд забил с пенальти в первом тайме, Митома – с игры во втором

«Манчестер Сити » дома поделил очки с «Брайтоном » (1:1) в 21-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Этихад».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 41-й минуте форвард хозяев Эрлинг Холанд открыл счет в матче с пенальти, назначенного за фол на Жереми Доку . На 60-й отличился хавбек Каору Митома .

«Ман Сити» набрал 43 очка, занимает второе место и отстает на 5 баллов от «Арсенала» у которого матч в запасе. «Брайтон» идет 10-м, имея 29 очков.

