  «Манчестер Сити» упустил победу над «Брайтоном» – 1:1. Холанд забил с пенальти в первом тайме, Митома – с игры во втором
«Манчестер Сити» упустил победу над «Брайтоном» – 1:1. Холанд забил с пенальти в первом тайме, Митома – с игры во втором

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Брайтоном».

«Манчестер Сити» дома поделил очки с «Брайтоном» (1:1) в 21-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Этихад».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 41-й минуте форвард хозяев Эрлинг Холанд открыл счет в матче с пенальти, назначенного за фол на Жереми Доку. На 60-й отличился хавбек Каору Митома.

«Ман Сити» набрал 43 очка, занимает второе место и отстает на 5 баллов от «Арсенала» у которого матч в запасе. «Брайтон» идет 10-м, имея 29 очков.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 21 тур
7 января 19:30, Этихад
Манчестер Сити
Завершен
1 - 1
Брайтон
Матч окончен
89’
Уотсон
83’
Айяри   Милнер
83’
Митома   Уотсон
77’
Гомес   Груда
77’
Рюттер   Уэлбек
Матеуш Нунеш   Льюис
73’
Аке   О`Райли
73’
Фоден   Шерки
73’
69’
Митома
Нико Гонсалес   Родри Эрнандес
64’
61’
де Кейпер
Доннарумма
60’
60’
  Митома
53’
ван Хекке
2тайм
Перерыв
  Холанд
41’
41’
Гросс
Гвардиола
40’
29’
Данк
Манчестер Сити
Доннарумма, Аке, Аллейн, Хусанов, Матеуш Нунеш, Нико Гонсалес, Доку, Фоден, Рейндерс, Бернарду Силва, Холанд
Запасные: Мфуни, О`Райли, Льюис, Мукаса, Макайду, Шерки, Родри Эрнандес, Траффорд, Хески
1тайм
Брайтон:
Вербрюгген, де Кейпер, Данк, ван Хекке, Хиншелвуд, Гросс, Айяри, Митома, Гомес, Кадыоглу, Рюттер
Запасные: Стил, Таскер, Груда, Коппола, Милнер, Хауэлл, Боскальи, Уотсон, Уэлбек
Подробнее

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
