  • Титов о Баринове и ЦСКА: «Мне это непонятно. В наше время был клубный патриотизм. Меня звали в «Локомотив» – я эту историю отмел, для меня это дико»
29

Егор Титов не понимает, зачем Дмитрию Баринову переходить в ЦСКА.

Дмитрий Баринов уже зимой может перейти из «Локомотива» в ЦСКА. Станет ли эта потеря роковой для «Локомотива» в борьбе за чемпионство? Правильно ли поступает Дмитрий, будучи воспитанником клуба, что уходит к принципиальному сопернику? Вы могли бы представить такое в свое время, что в разгар борьбы за чемпионство со «Спартаком» перешли бы, условно, в «Локомотив»?

– Скажу сразу честно и откровенно. Когда убрали Романцева из «Спартака», у меня было предложение перейти в «Локомотив», но я ни сейчас, ни тогда и в мыслях не представлял, что я надену какую-то другую майку.

– Вас приглашали в «Локомотив»? У вас с Лоськовым же была одна позиция.

– Это вопрос уже не ко мне, но у меня был серьезный разговор, поэтому говорю как есть. Я эту историю сразу отмел, для меня это дико, так скажем. Все-таки клубный патриотизм в наше время присутствовал. Есть много историй, когда лидеров одной команды приглашали в другую, в клан конкурента, но люди говорили нет, потому что принципиальная позиция, этого делать нельзя. Так что мне непонятно.

Другое дело, что руководители «Локомотива», наверное, должны были думать раньше. У вас есть ваш воспитанник, лидер. Да, ему уже не 20 лет, но это игрок сборной, делает столько полезного на поле… Почему вот это происходит – я думаю, что, наверное, сам Дима расскажет как-нибудь. А мне этот футболист симпатичен, и могу только ему пожелать удачи, чтобы у него все получилось, – сказал экс-хавбек «Спартака».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
