«Наполи» не проигрывает 5 матчей подряд – 4 победы, 1 ничья. Дальше – игра с «Интером»
Сегодня команда Антонио Конте сыграла вничью с «Вероной» в 19-м туре Серии А. До этого неаполитанцы победили «Милан», «Болонью», «Кремонезе» и «Лацио» с одинаковым счетом – 2:0.
В данный момент «Наполи» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 38 очков после 18 проведенных матчей. 11 января команда встретится с «Интером».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
