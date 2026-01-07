«Наполи» не проигрывает 5 матчей подряд – 4 победы, 1 ничья. Дальше – игра с «Интером»

«Наполи» не проигрывает 5 матчей подряд.

«Наполи» продлил серию матчей без поражений.

Сегодня команда Антонио Конте сыграла вничью с «Вероной» в 19-м туре Серии А. До этого неаполитанцы победили «Милан», «Болонью», «Кремонезе» и «Лацио» с одинаковым счетом – 2:0.

В данный момент «Наполи » занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 38 очков после 18 проведенных матчей. 11 января команда встретится с «Интером».