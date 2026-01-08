  • Спортс
  «Челси» уступил «Фулхэму» – 1:2! Уилсон, Хименес, Делап забили, Кукурелью удалили на 22-й
186

«Челси» уступил «Фулхэму» – 1:2! Уилсон, Хименес, Делап забили, Кукурелью удалили на 22-й

«Челси» проиграл «Фулхэму».

«Фулхэм» дома обыграл «Челси» (2:1) в 21-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Крэйвен Коттэдж».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 22-й минуте защитник гостей Марк Кукурелья получил прямую красную карточку за фол последней надежды. На 4-й добавленной к первому тайму минуте забил полузащитник хозяев Харри Уилсон, но гол был отменен из-за офсайда.

На 55-й форвард «дачников» Рауль Хименес открыл счет в матче. На 72-й отличился нападающий «синих» Лиам Делап. На 81-й Уилсон вывел хозяев вперед.

«Челси» имеет 31 очко и занимает 7-е место, «Фулхэм» идет следом, набрав 31 балл.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 21 тур
7 января 19:30, Крэйвен Коттэдж
Фулхэм
Завершен
2 - 1
Челси
Матч окончен
90’
+2’
Уилсон   Траоре
90’
+1’
Хименес
90’
Смит-Роу   Рид
83’
  Уилсон
81’
Кастань
78’
76’
Гюсто   Ачимпонг
75’
Палмер   Жоао Педро
Кэрни   Лукич
73’
Робинсон   Сессеньон
73’
72’
  Делап
65’
Фернандес   Джеймс
  Хименес
55’
Куэнка   де Маседо
46’
2тайм
Перерыв
Куэнка
45’
+7’
28’
Сантос   Хато
Силва
26’
25’
Палмер
25’
Адарабиойо
24’
Фернандес
22’
Кукурелья
Фулхэм
Лено, Куэнка, Андерсен, Диоп, Смит-Роу, Уилсон, Робинсон, Кэрни, Берге, Кастань, Хименес
Запасные: Риджон, Куси-Асаре, Амисса, Траоре, Рид, де Маседо, Лекомт, Сессеньон, Лукич
1тайм
Челси:
Санчес, Кукурелья, Адарабиойо, Чалоба, Гюсто, Кайседо, Сантос, Нету, Фернандес, Палмер, Делап
Запасные: Хато, Джеймс, Ачимпонг, Эстевао, Йоргенсен, Жоао Педро, Фофана, Гиттенс, Гарначо
Подробнее

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Что безумнее: увольнение Марески из «Челси» или Аморима из «МЮ»?33526 голосов
АморимМанчестер Юнайтед
МарескаЧелси
Оба одинаково!премьер-лига Англия
Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
онлайны
logoФулхэм
logoМарк Кукурелья
logoХарри Уилсон
logoРауль Хименес
logoЛиам Делап
