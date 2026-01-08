Матч окончен
«Челси» уступил «Фулхэму» – 1:2! Уилсон, Хименес, Делап забили, Кукурелью удалили на 22-й
«Челси» проиграл «Фулхэму».
«Фулхэм» дома обыграл «Челси» (2:1) в 21-м туре АПЛ.
Матч проходил на стадионе «Крэйвен Коттэдж».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 22-й минуте защитник гостей Марк Кукурелья получил прямую красную карточку за фол последней надежды. На 4-й добавленной к первому тайму минуте забил полузащитник хозяев Харри Уилсон, но гол был отменен из-за офсайда.
На 55-й форвард «дачников» Рауль Хименес открыл счет в матче. На 72-й отличился нападающий «синих» Лиам Делап. На 81-й Уилсон вывел хозяев вперед.
«Челси» имеет 31 очко и занимает 7-е место, «Фулхэм» идет следом, набрав 31 балл.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
