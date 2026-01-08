«Челси» уступил «Фулхэму» – 1:2! Уилсон, Хименес, Делап забили, Кукурелью удалили на 22-й

«Челси» проиграл «Фулхэму».

«Фулхэм » дома обыграл «Челси » (2:1) в 21-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Крэйвен Коттэдж».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 22-й минуте защитник гостей Марк Кукурелья получил прямую красную карточку за фол последней надежды. На 4-й добавленной к первому тайму минуте забил полузащитник хозяев Харри Уилсон , но гол был отменен из-за офсайда.

На 55-й форвард «дачников» Рауль Хименес открыл счет в матче. На 72-й отличился нападающий «синих» Лиам Делап . На 81-й Уилсон вывел хозяев вперед.

«Челси» имеет 31 очко и занимает 7-е место, «Фулхэм» идет следом, набрав 31 балл.

