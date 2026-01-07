  • Спортс
  • «Барселона» разнесла «Атлетик» – 5:0! У Рафиньи 2+1, у Фермина и Бардагжи по 1+2, Ферран забил победный гол
614

«Барселона» разгромила «Атлетик».

«Барселона» крупно обыграла «Атлетик» (5:0) в 1/2 финала Суперкубка Испании.

Матч проходил в Саудовской Аравии.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 22-й минуте счет открыл нападающий каталонцев Ферран Торрес с паса Фермин Лопеса. На 30 Фермин забил сам, а на 34-й ассистировал на Руни Бардагжи.

На 38-й Рафинья к голевому пасу добавил гол – он забил с передачи Руни. На 52-й Рафинья сделал дубль – с паса Бардагжи.

«Барселона» вышла в финал турнира, где сыграет с «Реалом» или «Атлетико».

Суперкубок. Полуфинал
7 января 19:00, King Abdullah Sports City
Барселона
Завершен
5 - 0
Атлетик
Матч окончен
Педри   Ольмо
72’
Бардагжи   Ямаль
72’
Рафинья   Рэшфорд
65’
де Йонг   Берналь
64’
Бальде   Мартин
64’
61’
Рего Мора   Санчес
57’
Бойро   Лекуэ
54’
Наварро   Унаи Гомес
54’
Сансет   Руис де Галаррета
54’
И. Уильямс   Гурусета
  Рафинья
52’
2тайм
Перерыв
  Рафинья
38’
  Бардагжи
34’
  Фермин Лопес
30’
  Ферран Торрес
22’
Барселона
Гарсия, Бальде, Эрик Гарсия, Кубарси, Кунде, Педри, де Йонг, Фермин Лопес, Рафинья, Бардагжи, Ферран Торрес
Запасные: Маркес, Рэшфорд, Ольмо, Ямаль, Шченсны, Мартин, Касадо, Кочен, Берналь, Дро Фернандес, Левандовски
1тайм
Атлетик:
Унаи Симон, Бойро, Паредес, Вивиан, Аресо, Рего Мора, Хаурегисар, Наварро, Сансет, Беренгер, И. Уильямс
Запасные: Санчес, Падилья, Горосабель, Серрано, Исета, Унаи Гомес, Гурусета, Монреаль, Руис де Галаррета, Н. Уильямс, Лекуэ
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoБарселона
logoСуперкубок Испании
онлайны
logoАтлетик
logoФерран Торрес
logoРуни Бардагжи
logoФермин Лопес
logoРафинья Диас
