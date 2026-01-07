Матч окончен
«Барселона» разнесла «Атлетик» – 5:0! У Рафиньи 2+1, у Фермина и Бардагжи по 1+2, Ферран забил победный гол
«Барселона» разгромила «Атлетик».
«Барселона» крупно обыграла «Атлетик» (5:0) в 1/2 финала Суперкубка Испании.
Матч проходил в Саудовской Аравии.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 22-й минуте счет открыл нападающий каталонцев Ферран Торрес с паса Фермин Лопеса. На 30 Фермин забил сам, а на 34-й ассистировал на Руни Бардагжи.
На 38-й Рафинья к голевому пасу добавил гол – он забил с передачи Руни. На 52-й Рафинья сделал дубль – с паса Бардагжи.
«Барселона» вышла в финал турнира, где сыграет с «Реалом» или «Атлетико».
