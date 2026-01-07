«Барселона» разнесла «Атлетик» – 5:0! У Рафиньи 2+1, у Фермина и Бардагжи по 1+2, Ферран забил победный гол

«Барселона» разгромила «Атлетик».

«Барселона » крупно обыграла «Атлетик » (5:0) в 1/2 финала Суперкубка Испании.

Матч проходил в Саудовской Аравии.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 22-й минуте счет открыл нападающий каталонцев Ферран Торрес с паса Фермин Лопеса . На 30 Фермин забил сам, а на 34-й ассистировал на Руни Бардагжи .

На 38-й Рафинья к голевому пасу добавил гол – он забил с передачи Руни. На 52-й Рафинья сделал дубль – с паса Бардагжи.

«Барселона» вышла в финал турнира, где сыграет с «Реалом» или «Атлетико».