У «Тоттенхэма» 4 поражения и 1 победа в 7 последних матчах. Команда Франка вылетела из Кубка Англии и идет 14-й в АПЛ

«Тоттенхэм » одержал лишь одну победу в семи последних матчах.

Сегодня команда Томаса Франка вылетела из Кубка Англии, уступив «Астон Вилле » в 3-м раунде турнира со счетом 1:2.

В семи последних играх «шпоры» потерпели 4 поражения, 2 раза сыграли вничью и одержали 1 победу – над «Кристал Пэлас» в 18-м туре АПЛ (1:0).

В турнирной таблице Премьер-лиги лондонцы занимают 14-е место, набрав 27 очков после 21 тура.