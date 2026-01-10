У «Тоттенхэма» 4 поражения и 1 победа в 7 последних матчах. Команда Франка вылетела из Кубка Англии и идет 14-й в АПЛ
Сегодня команда Томаса Франка вылетела из Кубка Англии, уступив «Астон Вилле» в 3-м раунде турнира со счетом 1:2.
В семи последних играх «шпоры» потерпели 4 поражения, 2 раза сыграли вничью и одержали 1 победу – над «Кристал Пэлас» в 18-м туре АПЛ (1:0).
В турнирной таблице Премьер-лиги лондонцы занимают 14-е место, набрав 27 очков после 21 тура.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
