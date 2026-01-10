Неймар о Гюлере: «Лучший полузащитник мира сейчас. Прекрасный игрок»

Неймар о Гюлере: лучший полузащитник мира сейчас.

Неймар назвал Арду Гюлера из «Реала ». лучшим полузащитником мира в разговоре с турецкой футболисткой Айджан Янач.

«Прекрасный игрок. Я думаю, он сейчас лучший полузащитник мира», – сказал экс-форвард «Барселоны» и «ПСЖ».

В текущем сезоне Ла Лиги Гюлер забил 3 гола и отдал 6 голевых передач в 19 играх. Его статистика – здесь .