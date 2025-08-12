Савио все ближе к уходу из «Сити». Фанаты в шоке от выбора игрока 🤯

Кто бы мог подумать, что Пеп Гвардиола отпустит из клуба Савио Морейру? Действительно, вопрос.

Тем не менее, вопрос это почти решенный.

Фабрицио Романо пишет, что футболист близок к переходу в «Тоттенхэм». Журналист утверждает, что «Сити» получил предложение на 50 миллионов евро. Но оно их не устраивает.

Переговоры с «Шпор» с «горожанами» продолжаются – Савио заинтересован в трансфере, но если все устроит «Сити». Шанс на трансфер высокий.

Фанаты удивлены желанием игрока перейти в «Тоттенхэм».

💭 «Ему стоит выбраться «Арсенал». «Тоттенхэм» – не команда».

💭 «Он стоит больше».

💭 «Какого черта? Он настолько плох?»

💭 «Этого хочет Савио? Вау».

💭 «Они уничтожили «Жирону», подписав этого парня, а теперь хотят его продать».