  • Оби Микел про Абрамовича: «Нужен такой владелец – который чувствует фанатов, а не просто думает о прибыли. Роман тратил не только свои деньги, но и свое время, энергию»
Оби Микел про Абрамовича: «Нужен такой владелец – который чувствует фанатов, а не просто думает о прибыли. Роман тратил не только свои деньги, но и свое время, энергию»

Джон Оби Микел: «Челси» нужен такой владелец, как Абрамович.

Джон Оби Микел отметил любовь Романа Абрамовича к «Челси».

«Раньше в приоритете у нас были победы, а сейчас – покупка и продажа молодых футболистов. Вот что сейчас главное. Но даже если ты хочешь работать именно так, то все равно должен завоевывать трофеи. Не забывайте: человек, который прежде владел клубом, много лет им управлял, превратил его в тот клуб, которым он сейчас является, – завоевывал трофеи и инвестировал. Он тратил не только свои деньги, но и свое время, свою энергию. Он чувствовал фанатов, он был с ними на одной волне.

И вам нужен именно такой владелец, который чувствует настроение фанатов, а не тот, кто просто сидит и думает о прибыли. Вот почему Роман руководил клубом таким образом. Он давал фанатам то, в чем они нуждались. Он к ним прислушивался. Когда мы хотели присоединиться к так называемой Суперлиге, он услышал фанатов – и что он сказал? «К черту все это». Вот такой владелец вам нужен. Такой владелец хочет, чтобы клуб преуспевал.

Нынешние ребята потратили много денег – это никто под сомнение не ставит. Но эти деньги – они тратятся ради завоевания трофеев или ради того, чтобы они получали прибыль в будущем? Можно работать и так, но надо соответствовать и клубной культуре, бороться и завоевывать трофеи. А мы этого пока не делаем.

Всю вину свалили на Энцо Мареску, его уволили и позвали очередного тренера. Это бардак», – сказал экс-хавбек «Челси» в своем подкасте.

Что безумнее: увольнение Марески из «Челси» или Аморима из «МЮ»?33566 голосов
АморимМанчестер Юнайтед
МарескаЧелси
Оба одинаково!премьер-лига Англия
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал Джона Оби Микела
