Смородская о Карседо: «Спартак» сделал неправильный выбор, ничему их история не учит. Работа в чемпионате Кипра – просто курам на смех»
Смородская: «Спартак» сделал неправильный выбор, назначив Карседо.
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала назначение Хуана Карлоса Карседо главным тренером «Спартака».
«Спартак» сделал неправильный выбор. Карседо не имеет никакого опыта работы в большом клубе. Его работа в чемпионате Кипра – просто курам на смех.
Все говорят о том, что он был помощником Эмери в «Спартаке». Но помощник и главный тренер – это две большие разницы. Не понимаю, зачем в такой спешке надо было кого‑то подписывать. Тем более неизвестного человека. Ничему их история не учит», – сказала Смородская.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
