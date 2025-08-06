🎥 Каррагера беспокоят трансферы «Ливерпуля». Сравнил 150 млн за Исака с покупкой Мбаппе 🤯
«Ливерпуль» уже выложил больше 300 млн евро на трансферы этим летом, мерсисайдцы нацелились на еще одного новичка – Александера Исака, который уже успел разругаться с «Ньюкаслом».
Джейми Каррагер, легенда клуба, считает, что «красные» действуют непоследовательно:
«Я не хочу, чтобы «Ливерпуль» тратил 150 млн фунтов на Исака. Есть что-то неправильное в том, что «Ливерпуль» тратит 80 млн фунтов на нападающего [Экитике], который будет запасным.
Вот я смотрю на Исака: он начал капризничать, только когда «Арсенал» и «Ливерпуль» подписали нападающих. И я думаю, неужели они с агентом не могли сказать «Ньюкаслу» о своем желании уйти еще несколько месяцев назад? Во всем этом ощущается какой-то беспорядок.
Нет ощущения, что у «Ливерпуля» все идет так, как планировалось. Не думаю, что они планировали подписать нападающего за 80 млн, чтобы потом пойти за другим нападающим за 120 млн».
В дискуссию вступил Пол Скоулз: легенда «Ман Юнайтед» на примере своего клуба объяснил, что понимает желание «Ливерпуля» усилиться перед сезоном, в котором команде предстоит защита титула. При этом Скоулзи согласен с Джейми в том, что действия «Ливерпуля» кажутся непоследовательными.
Еще один аргумент Карры: «Нет, я хочу, чтобы «Ливерпуль» подписал Исака, но 150 млн для меня ощущаются как сумма, которая тянет на трансфер Мбаппе».
Как вам такая точка зрения?
На второй сезон сливаем салаха за 70 саудитам, усиливаем топово правый фланг командным вингером, укрепляем защиту и берём два АПЛ подряд