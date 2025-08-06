🎥 Каррагера беспокоят трансферы «Ливерпуля». Сравнил 150 млн за Исака с покупкой Мбаппе 🤯

«Ливерпуль» уже выложил больше 300 млн евро на трансферы этим летом , мерсисайдцы нацелились на еще одного новичка – Александера Исака, который уже успел разругаться с «Ньюкаслом».

Джейми Каррагер, легенда клуба, считает, что «красные» действуют непоследовательно:

«Я не хочу, чтобы «Ливерпуль» тратил 150 млн фунтов на Исака. Есть что-то неправильное в том, что «Ливерпуль» тратит 80 млн фунтов на нападающего [Экитике], который будет запасным.

Вот я смотрю на Исака: он начал капризничать, только когда «Арсенал» и «Ливерпуль» подписали нападающих. И я думаю, неужели они с агентом не могли сказать «Ньюкаслу» о своем желании уйти еще несколько месяцев назад? Во всем этом ощущается какой-то беспорядок.

Нет ощущения, что у «Ливерпуля» все идет так, как планировалось. Не думаю, что они планировали подписать нападающего за 80 млн, чтобы потом пойти за другим нападающим за 120 млн».

В дискуссию вступил Пол Скоулз: легенда «Ман Юнайтед» на примере своего клуба объяснил, что понимает желание «Ливерпуля» усилиться перед сезоном, в котором команде предстоит защита титула. При этом Скоулзи согласен с Джейми в том, что действия «Ливерпуля» кажутся непоследовательными.

Еще один аргумент Карры: «Нет, я хочу, чтобы «Ливерпуль» подписал Исака, но 150 млн для меня ощущаются как сумма, которая тянет на трансфер Мбаппе».

Как вам такая точка зрения?