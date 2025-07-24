💸 Топ-5 клубов по тратам на летние трансферы. «Ливерпуль» уже выложил больше 300 млн евро

«Ливерпуль» устроил праздник фанатам и тренерскому штабу – этим летом мерсисайдцы не жалеют средств на трансферы.

«Красные» заплатили «Байеру» 125 млн евро за Флориана Виртца, за которым долгие месяцы гонялась «Бавария». «Фармацевты» получили от «Ливерпуля» еще 40 млн евро за Джереми Фримпонга, а «Борнмут» заработал почти 47 млн евро за переезд Милоша Керкеза на «Энфилд».

Но и этого мерсисайдцам оказалось мало! «Ливерпуль» купил у «Айнтрахта» Юго Экитике, за чей трансфер вместе с бонусами клуб отдаст 95 млн евро . По подсчетам портала LiveScore, летом «красные» потратили уже 309 млн евро – больше, чем любой другой клуб.

А на втором месте по тратам идет «Челси», лондонцы выложили уже 244 млн евро. Их самой дорогой покупкой стал Джейми Гиттенс, за которого дортмундская «Боруссия» получила почти 65 млн евро.

Замыкает тройку главных «шопоголиков» лета «Мадрид», потративший 168 млн евро, больше всего «сливочные» отдали за Дина Хейсена – 63 млн евро «Борнмуту». В пятерку также вошли клубы из Манчестера: «Ман Юнайтед» (самая крупная трата – Бриан Мбемо за 75 млн евро) и «Ман Сити» (самая крупная трата – Тейани Рейндерс за 55 млн евро).

Топ-5 клубов по тратам на летние трансферы

Если верить сообщениям в прессе, «Ливерпуль» останавливаться не собирается. Мерсисайдцы намерены купить у «Ньюкасла» Александера Исака, чью рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 120 млн евро.

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«Ливерпуль» потратил почти 300 млн фунтов за одно лето. А они могут себе это позволить?