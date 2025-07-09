📸 Мусиала вышел на связь после перелома ноги. Обратился лично к Доннарумме

Джамал Мусиала выбыл из строя минимум на четыре месяца из-за перелома малоберцовой кости, серьезную травму звездочка «Баварии» получил в столкновении с Джанлуиджи Доннаруммой в четвертьфинале КЧМ.

Итальянец заплакал прямо на поле, увидев лежащего на газоне немца. Баварцы после матча критиковали голкипера за неудачную игру в эпизоде с Мусиалой, особенно громко звучал голос Мануэля Нойера. Как рассказал экс-игрок «Баварии» Рафинья, подопечных Венсана Компани особенно разозлило, что им пришлось уговаривать Доннарумму извиниться перед пострадавшим.

В соцсетях Джиджи тоже не щадили: сообщалось, что вратарь тяжело переживает произошедшее с Джамалом, итальянцу даже потребовалась помощь психолога в перерыве матча с мюнхенцами.

Мусиала успешно перенес операцию и уже записал для болельщиков видео, в котором подчеркнул : «Хочу сказать, что в случившемся некого винить. Подобные ситуации случаются, и теперь я намерен использовать это время, чтобы снова набраться сил и позитивного настроя».

Этого немцу оказалось мало: он заглянул в комментарии под постом Доннаруммы, где итальянец желает сопернику выздоровления. Джамал написал:

«Спасибо за пожелания и не переживай! Это часть футбола».

Наверное, для Джанлуиджи эта весточка будет важна, особенно перед игрой с «Реалом».

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