Встречу «ПСЖ» и «Баварии» в четвертьфинале КЧМ омрачила страшная травма Джамала Мусиалы , полученная после столкновения с Джанлуиджи Доннаруммой в самой концовке первого тайма.

Режиссеры трансляции почти сразу дали рекламу, но зрители успели увидеть плачущего Доннарумму и врачей, выносивших для Джамала носилки.

Одним из зрителей был Альфонсо Дэвис. Канадец восстанавливается после травмы «крестов», важные матчи «Баварии» он смотрит в прямом эфире вместе с болельщиками. Фонзи и Джамал – большие друзья, Дэвис с болью наблюдал за травмой товарища.

Зрители трансляции пишут, что Фонзи расплакался и закончил стрим, но позже вернулся в эфир в подавленном состоянии.

Здоровья обоим.