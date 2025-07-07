😡 Доннарумма разозлил игроков «Баварии» из-за Мусиалы. Они пошли в раздевалку «ПСЖ» с одной просьбой

В четвертьфинальном матче КЧМ между «ПСЖ» и «Баварией» Джамал Мусиала получил серьезную травму после столкновения с Джанлуиджи Доннаруммой.

Осознав, что невольно стал виновником повреждения, голкипер заплакал прямо на поле. Немца увезли в больницу, а позже отправили в Мюнхен, где врачи назвали диагноз: перелом малоберцовой кости, восстановление займет минимум четыре месяца.

Мусиала с апреля не вылезает из лазарета, он восстановился только к КЧМ, но получил небольшое повреждение уже во втором матче турнира, а после игры с «ПСЖ» ему придется вновь встать на долгий путь лечения.

Футболистов «Баварии» тяжелая травма одноклубника выбила из колеи, Томас Мюллер признавался : «Во втором тайме мы думали о Джамале Мусиале. Все мы надеемся, что он вернется как можно скорее».

Ману Нойер сразу после матча раскритиковал игру Доннаруммы, фактически обвинив его в травме Джамала. Взвинчена была вся команда – об этом рассказал Рафинья, выступавший за мюнхенцев:

«Игроки «Баварии» не из тех, кто плохо реагирует на поражения. Я ведь их очень хорошо знаю. Но да, после матча они были злы – они хотели, чтобы Доннарумма хотя бы извинился, поскольку видели, что травма была серьезной. После матча в раздевалке «Баварии» велись жаркие разговоры.

Мюнхенцы пошли к Доннарумме в раздевалку «ПСЖ», чтобы попросить его извиниться [перед Мусиалой], они даже обменялись несколькими резкими словами. Они просили извинения, поскольку того требует спортивная этика, несмотря на то, что Доннарумма не травмировал Мусиалу специально».

Нойер в интервью говорил, что Джиджи извинился перед Джамалом: «Я подошел к нему и сказал: «Ты не хочешь подойти к нашему игроку?» Из уважения так положено – подойти и пожелать парню всего хорошего. В итоге он это все-таки сделал».

Как пишет RMC Sport , итальянец тяжело переносит произошедшее с Мусиалой, ему даже потребовалась помощь психолога в перерыве матча с «Баварией».

Всем здоровья – и ментального, и физического.

📸 Томас Мюллер в 756-й и последний раз сыграл за «Баварию». Хуже прощания не придумаешь 😢