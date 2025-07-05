📸 Томас Мюллер в 756-й и последний раз сыграл за «Баварию». Хуже прощания не придумаешь 😢

Чемпионат мира среди клубов стал последним турниром для Томаса Мюллера в футболке «Баварии». Любая игра в плей-офф для раумдойтера могла стать прощанием с родным клубом, футбол выбрал худший сценарий из возможных.

Под занавес первого тайма матча с «ПСЖ» в четвертьфинале КЧМ Джамал Мусиала получил страшную травму в столкновении с Джанлуиджи Доннаруммой . С арены немца доставили в больницу с подозрением на перелом малоберцовой кости.

В 2020-м, когда Мусиала впервые сыграл за «Баварию», на поле он заменил именно Мюллера. Томас после игры с «ПСЖ» говорил журналистам: «Во втором тайме мы думали о Джамале Мусиале. Все мы надеемся, что он вернется как можно скорее».

Сам Мюллер вышел на поле лишь на 80-й минуте при счете 1:0 в пользу парижан. Подопечные Луиса Энрике из-за двух удалений вдевятером организовали еще один гол и вырвали победу 2:0.

На 8-й добавленной к матчу минуте арбитр назначил пенальти в ворота «ПСЖ» после того, как Нуну Мендеш в штрафной высоко поднял ногу и практически прошелся ею по голове Мюллера.

Судья на повторе не увидел касания и отменил одиннадцатиметровый. «ПСЖ» побеждает со счетом 2:0, а «Бавария» покидает КЧМ на стадии четвертьфинала.

После прощального матча за мюнхенцев Мюллер, как и последние 25 лет, благодарил фанатов.

Фиксируем эмоции легенды.

Капля статистики: за годы в «Баварии» у Мюллера 756 матчей во всех турнирах, 250 голов и 276 ассистов. Поражение и серьезная травма молодого одноклубника – не на такое прощание с раумдойтером все рассчитывали.

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