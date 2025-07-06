🎥 Куртуа вступился за Доннарумму после жуткой травмы Мусиалы

Матч «ПСЖ» и «Баварии» в четвертьфинале чемпионата мира среди клубов омрачила тяжелая травма Джамала Мусиалы , полученная в столкновении с Джанлуиджи Доннаруммой под занавес первого тайма.

Голкипер, увидев травмированного немца, расплакался, а Джамала увезли прямиком в больницу. Сообщается, что у звездочки «Баварии» диагностирован перелом малой берцовой кости и повреждение связки, срок восстановления – минимум четыре месяца.

После матча Джиджи написал в соцсетях: «Все мои молитвы и добрые пожелания с тобой, Джамал».

После игры голкипера стали винить в травме Мусиалы – и болельщики, и официальные лица. Директор «Баварии» Макс Эберль : «Если весить 100 кг и на скорости прыгнуть в голень, велик риск, что что-то случится. Доннарумма не проявил никакой осторожности».

Еще одно предвзятое, но все же авторитетное мнение от Мануэля Нойера :

«Это ситуация, в которой не обязательно было так играть! Это слишком рискованно. Он понимал, что мог нанести травму. Я подошел к нему и сказал: «Ты не хочешь подойти к нашему игроку?» Из уважения так положено – подойти и пожелать парню всего хорошего. В итоге он это все-таки сделал. В таких случаях всегда важна честная игра. Я бы отреагировал по-другому».

«ПСЖ» со счетом 2:0 обыграл «Баварию». В полуфинале парижане встретятся с «Мадридом», который в своем матче одолел дортмундскую «Боруссию». После победы над «шмелями» у Тибо Куртуа спросили о травме Мусиалы и вине Доннаруммы, бельгиец встал на защиту коллеги:

«Винить Доннарумму [в травме Мусиалы] мне кажется чрезмерным. Вратари идут за мячом так же, как и нападающие. Нападающие тоже не останавливаются, когда бьют нам в лицо ногами. В той ситуации сыграло большое невезение: Доннарумма прыгнул за мячом, Мусиала тоже за ним бежал. Но Доннарумма ни в чем не виноват, для него самого произошедшее тоже болезненно».

Теперь главное – успешное восстановление Джамала.

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