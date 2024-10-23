Новый босс «Ман Сити» – кто такой Угу Виана?

Топовый переговорщик и планировщик.

Летом в «Манчестер Сити» начнется новая эпоха. Даже если Пеп Гвардиола все же продлит контракт, многое в клубе поменяется. С 2012 года на спортивном директоре Чики Бегиристайне завязано слишком многое , чтобы считать его уход рядовой перестановкой.

Преемник уже известен – 41-летний Угу Виана, перезагрузивший лиссабонский «Спортинг». Там же Угу начинал карьеру футболиста: в итоге взял чемпионат Португалии, отыграл около 30 матчей за сборную, провалился в АПЛ, отказывал «Ливерпулю» и дважды был в финале Кубка УЕФА.

Уже менеджером Виана уходил из «Белененсеша» после ссоры с президентом, а в «Спортинге» впечатлил яркими покупками.

Знакомимся с новым боссом «Сити», который, кажется, уже знает имя преемника Гвардиолы.

Какой Виана директор: работает в тени, посещает тренировки, умеет общаться

Начнем с описания роли спортивного директора в «Манчестер Сити», чтобы вы лучше понимали задачи и обязанности Вианы.

● В «Сити» есть команда директоров, которая занимается стратегическим планированием. Подбирают тренеров и игроков, исходя из философии клуба и возможностей.

● В клубе рассчитывают потенциальную стоимость новичка и решают, вписывается ли он в бюджет. Принято считать, что «Сити» денежный мешок, но деньги все же там считают: частенько отказываются от сделок из-за завышенных требований продавца: так было с Харри Магуайром, Фредом, Алексисом Санчесом и первой попыткой забрать Рияда Мареза.

● Как только потенциальная сделка согласована, продающий клуб дает «Сити» разрешение обратиться к игроку. На этом этапе включались Бегиристайн и Гвардиола, чтобы убедить футболиста и его агента.

Вероятно, этим же будет заниматься и Виана. Его чутье описал главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим: «Работа Угу олицетворяет то, что происходит в «Спортинге». Конечно, заслуга не только его, а всей структуры. Но его роль фундаментальна. Он внимателен к деталям и может предвосхитить события».

Официально Бегиристайн передаст пост летом, но Угу приступит к работе с января 2025-го, чтобы быстрее адаптироваться и получить всю информацию до вступления в должность.

Прощание с Бегиристайном – плановое: тот хотел уйти из футбола в 55, но увлекся и задержался еще на пять лет. В «Манчестер Сити» ответственно подошли к поиску замену. Клуб отметил в Угу сдержанность и непубличность, при этом внутри команды португалец легко выстраивает дружеские отношения с тренерском штабом и игроками.

Уже в роли спортивного директора Виана получил прозвище Человек-тень – за бесшумные сделки и большой вклад, несмотря не полное отсутствие медийности. Угу объяснял: «Звезды – это игроки, тренер и президент. Остальные – часть структуры».

Домингуш Пасиенсия, работавший с Вианой в «Белененсеше», подтверждает: «Это то, на чем следует акцентировать внимание. Угу прекрасно понимает, что на его посту важнее выполнять работу в тени, чем красоваться на фотографиях. В «Сити» этот подход не изменится».

Экс-спортивный директор «Санта-Клары» и «Каза Пии» Диогу Боа Альма дал больше фактов: «Он всегда на тренировках, посещает все. Угу близок к команде, персоналу, ко всем в клубе. Есть несколько типов спортивных директоров. Многие закрываются в офисе и общаются только с директорами и агентами. У Угу другой стиль – быть ближе к игрокам и тренировочному полю».

Виана не скрывает преимущества такого подхода. Поле все еще тянет его, а прошлое помогает лучше понимать футболистов: «Конечно, это плюс. Так вы лучше понимаете, о чем думают футболисты, что собираются сделать в той или иной ситуации».

Бывший руководитель скаутского отдела «Спортинга» Жозе Киейра добавил: «Я работал со многими людьми, но Виана уникальный. У него есть качества, которые редко встретишь. Он суперзвезда во всех отношениях».

Виана – мастер переговоров. Впечатлил выгодными продажами и яркими покупками

Другим кандидатом был Кике Карсель из «Жироны» – братского клуба «Сити». Виану оценили выше по профессиональным заслугам. Вот его главные сделки в «Спортинге».

Обратите внимание, что они в фунтах: мы взяли данные Sky Sports, который тщательно проверил условия сделок (поэтому данные отличаются от Transfermarkt). Переводить эти суммы в евро было бы некорректно, потому что Бруну Фернандеша и Рафинью продавали давно, при другом курсе.

Вместе с руководителем отдела скаутинга Жозе Киейрой Виана построил впечатляющую систему поиска игроков.

«Он всегда был вовлечен в работу скаутов. Ему не нужно быть рядом с каждым футболистом на каждом этапе поиска. Но когда мы приближаемся к финишу, отфильтровав лучшие вариант, он присоединяется. Ему нравится обмениваться мнением о разных игроках.

Он знает футбол изнутри и очень внимателен к деталям: понимает, что дело не только в способностях игрока, но и во всем, что его окружает».

Вот лучшие примеры скаутской работы «Спортинга» после прихода Вианы. Особенно выделяются нападающий Виктор Дьокереш и опорник Мортен Юлманд – эти сделки отмечали даже в «Сити».

По словам Боа Альмы, Виана очень любит тихие переговоры. Как в гонке за Виктором Дьокерешем, в которой «Спортинг» опередил клубы АПЛ. В Англии прекрасно знали парня, разрывавшего Чемпионшип с «Ковентри», но на финальное решение повлиял приезд Вианы – он договорился с президентом клуба Дугом Кингом и очаровал футболиста.

В первую очередь честностью – это его главный принцип. «Мы не можем врать игроку. Не можем говорить, что у нас отличный командный дух или прекрасная тренировочная база, если это не так. Важно быть честным, а потом уже футболист сам решает».

Боа Альма пересекался с Вианой, когда продавал из «Санта-Клары» Хидемаса Мориту.

«Угу понимает, какие аргументы нужно использоваться, чтобы выделять «Спортинг» среди конкурентов на агрессивном рынке. Это то, как он планирует сделку и создает возможности с помощью социальных навыков. Он может превратить неблагоприятную ситуацию в преимущество.

Он устанавливает связь и показывает игроку, в чем суть его проекта. Угу представляет нечто большее, чем холодные и жесткие цифры».

Виана ушел из «Белененсеша» после вмешательства президента, а «Спортингу» помог вернуть чемпионство

Угу завершил карьеру в октябре 2016-го, доиграв в ОАЭ за «Аль-Ахли». В тренеры не тянуло, и совсем скоро 34-летний португалец сел в кресло спортивного директора «Белененсеша».

И не случайно: за карьеру Виана оброс знаниями и связями, закрепив навыки курсами УЕФА. Гендиректор «Беленесеша» Жозе Луиш назначение прокомментировал так: «Он недавно закончил карьеру, но у него уже была интригующая база данных игроков».

Виана подготовился к новому вызову: «Именно так и я представлял свой путь в футболе. Я получил предложение от президента «Белененсеша» Руя Педру Соареша, обсудил его с семьей и решил, что это идеальный момент для нового вызова.

Знал, что мне нужно делать и в какую среду я захожу. Хотел обеспечить главному тренеру лучшие условия».

Угу подхватил «Белененсеш» в мае, но ему повезло: команда уже была сформирована, а лето прошло без потрясений. И все же тот опыт подготовки к сезону он считал ключевым фактором скорого повышения в «Спортинг».

Главным тренером «Белененсеша» тогда был Домингуш Пасиенсия, который тренировал Виану в «Браге» с 2009-го по 2011-й.

«Когда назначали Угу, президент Соареш спросил, есть ли у меня какие-либо возражения. Их не было, я был рад этому назначению», – вспоминал Пасиенсия.

Домингуш обрадовался не только хорошему знакомому, но и большому профессионалу – с первого ужина они сошлись во взглядах на клуб.

«Угу уже знал, как все работает. Он был футбольным человеком, стабильным, рассудительным, от него исходило чувство спокойствия», – описывал Пасиенсия.

В «Белененсеше» проявились новые менеджерские качества Вианы. Выстроил личные и профессиональные границы, которые никому не позволял нарушать. Однажды Виана в компании президента Соареша просматривали матч потенциального новичка. После игры именно Угу должен был поговорить с этим игроком и удивился, когда застал его в компании президента.

Виана посчитал это вмешательством в его работу и мгновенно подал в отставку – через полгода после назначения.

«Некоторые ситуации в «Белененсеше» раскрыли его личность. Я знал его как игрока, но в роли спортивного директора он показал новое из своего характера. Он не позволял другим выполнять его функции. Думаю, он правильно сделал, что ушел после того инцидента», – признавал Пасиенсия.

Виану быстро подобрал «Спортинг» – клуб детства, в котором он сформировался, выигрывал титулы и бился с ЦСКА в финале Кубка УЕФА. Сначала португалец заступил на должность директора по международным связям.

«В наши дни важны хорошие отношения, чтобы получать информацию от людей, которым доверяешь. У Угу есть такие связи. Еще важно правильно общаться с игроками, агентами и тренером – это Виана тоже умеет», – делился экс-спортивный директор «Санта-Клары» Диогу Боа Альма.

За 16 сезонов до назначения Угу «Спортинг» взял всего четыре трофея – ни одного чемпионства. Последнее праздновал в сезоне-2001/02 – тогда Виана был на поле, а не в кабинете. За шесть лет с новым менеджером «Спортинг» выиграл шесть титулов, включая два чемпионства, неожиданно разрушив гегемонию «Бенфики» и «Порту».

С приходом Вианы в «Спортинге» все еще царил хаос: в 2018-м из-за неудачных результатов радикальные фанаты ворвались на тренировку, разгромили тренажерный зал и напали на футболистов с арматурами и ремнями. В физиотерапевта Марио Монтейру попали файером, Басу Досту разбили голову, досталось даже 63-летнему деду Жорже Жезушу, который тогда был главным тренером.

Болельщики добились желаемого: ушел ненавистный им президент Бруну де Карвалью, уступив место Фредерико Варандашу. Он и пригласил Виану для такой нужной в тот момент стабилизации, ведь некоторые футболисты сбежали после выходки фанатов.

Примерно в это же время пришел руководитель отдела скаутинга Жозе Киейра.

«Спортинг» вступал в новый цикл, – вспоминал он. – Разорвалась связь с прошлым, произошло еще несколько сложных ситуаций. Начался этап реконструкции и возрождения.

Угу был очень важен в начале этого процесса. Он заставил каждого человека осознать, в чем заключается его миссия, и заложил принципы, укрепившие клуб».

Виана действительно вывел «Спортинг» на новый уровень: помимо спортивных успехов, прокачал финансы. Благодаря прибыльным продажам и грамотному управлению лиссабонцы впервые в истории добивались прибыли три года подряд. Последний – вообще с рекордом (прибыль в 246,7 млн евро).

Президент Варандаш коротко резюмирует итоги работы Вианы: «Угу – ключевая часть нашей структуры и наших процессов» .

«Спортинг» взлетел благодаря тандему Виана-Аморим. Он реален и в «Сити»

Изначально не все шло гладко. Угу начинал работу, когда рулил Жозе Пезейру, продержавшийся 14 матчей. Позже назначили голландца Марсела Кейзера: тут как раз пригодились международные связи Вианы, после чего он и получил повышение до спортивного директора.

Виана вспоминал стартовые сложности: «Первые полтора года были очень трудными. Меня часто критиковали – по большей части справедливо. Но нужно пройти трудные времена, чтобы расти, учиться и совершенствоваться».

С трансферами шло не сразу. Виана хотел удивить покупкой неизвестных юниоров, но не все выстреливали: например, за 5 млн евро взяли флангового полузащитника Рафаэля Камачо из «Ливерпуля», за 2,4 млн – центрального защитника Тьяго Илори из «Рединга». Оба не впечатлили и ничего не дали клубу.

Были неудачи с арендами: из «ПСЖ» приехал еле живой вингер Хесе, не впечатлил и нападающий Янник Болази из «Эвертона».

Ключевым решением Вианы в Лиссабоне стало приглашение Рубена Аморима. В 34 перспективный тренер поднял «Брагу» на третье место и выиграл Кубок Лиги – его отступные взвинтили до 10 млн евро.

Выкуп перспективного, но все же неопытного тренера за такие деньги – серьезный шаг, который обдумывали Виана и президент Варандаш. Никто больше в клубе не поддерживал рискованный шаг.

«Угу был единственным на моей стороне», – вспоминал президент.

Более того, Виана давно посматривал на Аморима: рассчитывал переманить в молодежку «Спортинга» для плавной адаптации и знакомства с юниорами. Варандаш и Виана рискнули с неустойкой, и это было их лучшее решение: Аморим за четыре года в клубе только прогрессировал, выиграв два чемпионства – первые за 20 лет. Виана и Аморим образовали крепкий союз – некоторые даже называют их братьями. Такое доверительное отношение с тренером приглянулось «Сити».

«Виана снова и снова доказывал, что способен на чудеса. Не забывайте, что мы боремся с клубами, которые могущественнее нас в финансовом плане. Нам приходится прилагать больше усилий.

Любой тренер был бы счастлив работать с Вианой», – говорил Аморим.

Есть вероятность, что они сойдутся уже в «Сити». Пеп Гвардиола пока думает, оставаться ли на следующий сезон. Инсайдер Дэвид Орнштейн полагает, что каталонец все же проработает еще год.

Идеальным преемником Пепа медиа называют Аморима – очевидно, из-за близкой связи с Вианой. Это логично: если в клуб приходят новые люди, их давнее знакомство – большой шаг к идеальному взаимодействию. Как раз такому, какое было у Бегиристайна и Гвардиолы.

Анонимный источник из «Спортинга» так описал взаимоотношения Аморима и Вианы: «Их крепкая личная связь лежит в основе их профессиональной деятельности. Это история о лояльности. Угу делает все, что хочет Рубен. Я бы даже сказал, что Виана предан Амориму больше, чем «Спортингу».

Рубен отличный парень, но у него большое эго, даже если он скрывает это на публике. Внутри клуба все иначе. Если он просит о чем-то, и дела идут не так, как он хочет, – обычно именно Угу все ему предоставляет и исправляет. Он его и правая рука, и левая. Вот настолько они близки».

Спикеры The Athletic уверены: если «Сити» предоставит Виане право выбора тренера, тот укажет на Аморима.

Виана-игрок: самый дорогой юниор в мире, провал в АПЛ, финал Кубка УЕФА с ЦСКА

С детства Виана болел за «Жил Висенте» – легкий выбор, ведь стадион клуба через дорогу от дома бабушки. Но все же амбиции привели полузащитника в столицу, и в 14 он переехал в академию «Спортинга».

Старт карьеры вышел идеальным: в первом же взрослом сезоне пробился в основу и выиграл чемпионат Португалии рядом с ветераном Паулу Бенту, Рикарду Са Пинту, будущим динамовцем Куштодиу и 18-летним Рикарду Куарежмой.

Прогресс был потрясающим, и тем же летом УЕФА назвал Виану лучшим молодым игроком Европы. За вундеркиндом охотились топ-клубы, но победил «Ньюкасл»: Бобби Робсон использовал связи в Португалии. За 19-летнего Виану заплатили 8,5 млн фунтов, что сделало его самым дорогим юниором мира.

Особенно расстроился «Ливерпуль», который считался фаворитом.

«Во время ЧМ-2002 я еще не решил, куда хочу перейти. Мной интересовалось много клубов. Я поговорил с Жераром Улье из «Ливерпуля». Мой товарищ по сборной Абел Шавьер советовал ехать именно туда.

Безусловно, это большой клуб. Я был сбит с толку и не был уверен, что делать. Но затем я говорил с Бобби Робсоном. После 5-10 минут беседы понял, что хочу в «Ньюкасл».

Робсон рассказал Виане, что отсматривал его игры в «Спортинге» и молодежной сборной. Угу льстил интерес легенды в том числе и португальского футбола: в 1990-х Бобби работал в «Спортинге» и брал два чемпионства с «Порту». Еще Робсон пообещал быструю и легкую адаптацию, удивительный город и великолепную атмосферу.

«Когда мы провернули сделку, Улье позвонил мне и кричал: «Ах ты ублюдок, ты уделал меня, опередил меня». На Виану претендовали еще несколько клубов. Для всех бы он стоил одинаково, так что дешевле получить мы его не могли», – вспоминал Робсон.

В Англии у вундеркинда не задалось: он любил возиться с мячом, а в «Ньюкасле» ставили на фланг и требовали больше скорости. На юниора давила большая сумма трансфера и завышенные ожидания – в итоге он проиграл конкуренцию даже ветерану Гари Спиду. А потом выпросил аренду в родной «Спортинг».

Там вновь обрел комфорт, забил шесть мячей и дошел до финала Кубка УЕФА – евротрофея его лишил ЦСКА. Угу радовался, что топ-форма вернулась и вновь задумался о карьере за границей: боялся возвращаться в Англию, поэтому попросился в «Валенсию».

В Испании Виана стал запасным, но на ЧМ-2006 все же поехал. Там классно сыграл за Португалию и дошел до полуфинала.

«Валенсия» выкупила полузащитника и отдала в аренду «Осасуне» – там тоже не повезло: Угу сломал ногу на предсезонке и выбыл на четыре месяца. Унаи Эмери уже не рассчитывал на полузащитника, и после сезона-2008/09 на скамейке «Валенсии» Виана вернулся в Португалию.

Там стал важной частью «Браги»: не основным, но крепким игроком ротации. За четыре сезона с Вианой клуб ни разу не опускался ниже четвертого места (был даже вторым), а в кампании-2010/11 дошел до финала Кубка УЕФА – Виана вновь остановился в шаге от трофея, который выхватил «Порту».

В 30 лет Угу уехал на заработки: отыграл по полтора сезона за эмиратские «Аль-Ахли» и «Аль-Васл». Несмотря на жару, Виана отметил, что к Англии адаптировался хуже: «Самым сложным был язык. Первые шесть месяцев я не знал английского, поэтому слышал только свое имя и не понимал, что вокруг говорят».

Завершил карьеру в 2016 году – всего восемь лет назад. За это время он проделал путь от не самого уверенного в себе футболиста до топ-менеджера. Сейчас многие характеризуют его как искусного переговорщика, опытного планировщика и человека, идеально выстраивающего отношения с персоналом.

Возможно, «Манчестер Сити» и правда нашел наилучшую замену Бегиристайну.

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Фото: Gettyimages.ru /Laurence Griffiths, Ross Kinnaird, Nuno Correia eastnews.ru /Christinne Muschi, Cliff Welch/Icon Sportswire