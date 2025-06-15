🎥 «Бавария» разнесла «Окленд» 10:0. Молчун Майкл Олисе блестяще ответил, жалко ли ему соперников 😬

«Бавария» первой забила на чемпионате мира среди клубов: мюнхенцы со счетом 10:0 разнесли новозеландский «Окленд Сити», за который выступают любители – некоторым игрокам работодатели не дали отпуск на время турнира.

Результат был предсказуем, слишком велик разрыв в уровне соперников. На перерыв мюнхенцы ушли, ведя в шесть мячей, во втором тайме забили еще четыре – Рекордмайстер одержал самую крупную победу в истории турнира.

Майкл Олисе оформил 2+2 по «гол+пас» и стал лучшим игроком матча. Как и привык, награду француз принимал с непроницаемым лицом.

Олисе известен молчаливостью и скудным проявлением эмоций . Все же вингер улыбнулся, когда отвечал на вопрос о том, сочувствует ли сопернику.

Журналистка спросила: «Первые пару голов вы отмечали, с каждым мячом празднования становились все скромнее и скромнее. Может, вам немного жаль «Окленд»? Все же вы, очевидно, были гораздо сильнее соперника».

«Нет, ха, нет», – ответил Майкл.

Ну зато честно.

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