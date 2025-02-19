🎥 Анри блестяще вывел на эмоции непробиваемого Олисе! Майкл смущался все интервью 😁

«Бавария» прошла «Селтик» в стыках Лиги чемпионов. Первая игра закончилась победой мюнхенцев, в ответном матче на «Альянц Арене» Альфонсо Дэвис лишь в добавленное время забил и обеспечил ничью своей команде – подопечные Компани прошли дальше по сумме двух встреч.

Фонзи, недавно продливший контракт с «Баварией», вышел в прямой эфир CBS вместе с Майклом Олисе. Парней встретил неподражаемый квартет телеканала – Кейт Абдо, Тьерри Анри, Джейми Каррагер и Майка Ричардс. Для вингера «Баварии» интервью получилось особенным, ведь с ним общался его тренер по молодежке сборной Франции: под руководством Анри Майкл выступал в составе национальной команды на Олимпиаде в Париже.

Олисе – страх для любого журналиста, на интервью из футболиста не вытащить и слова, его первая пресс-конференция в «Баварии» длилась меньше пяти минут . К немногословности француза добавляется его вечная невозмутимость, даже рождественскую песню Майкл исполнял с непроницаемым выражением лица .

Все же Анри удалось вывести молодого футболиста на эмоции! Ричардс спросил у Майкла, как ему дался переход из «Кристал Пэлас» в «Баварию». Француз поведал о сложностях адаптации в столь большом клубе и рассказал, как ему помог тренер молодежки «синих»:

«Во время перехода я много общался с Тити, он мне серьезно помог, дал мне несколько советов и все такое».

«Ага, значит, теперь я Тити, а не тренер?» – пошутил Анри.

«Нет, нет! Тренер, тренер, конечно, тренер!» – Олисе засмущался и тут же попытался исправиться.

Ричардс решил развить тему и попросил футболиста рассказать, какой из Тьерри тренер. Майкл рассыпался в комплиментах, но случайно вновь дал наставнику повод смутить себя:

«Честно, работать с ним было замечательно, это было отличное соревнование. Было здорово, честно, я очень уважаю Анри. Тренера!»

«Тити, Анри, тренер. Вау!» – с улыбкой поддел подопечного Тьерри.

В сентябре 2024-го Олисе впервые получил вызов в основу сборной. На пресс-конференции к немногословности Майкла добавилась еще одна сложность – вингер рос в Великобритании, говорить на английском ему проще, чем на французском.

Все же Олисе собрался и смог поболтать с прессой на французском. Из-за небольшого языкового барьера он забавно охарактеризовал Тити : «Во время Олимпиады я часто говорил с Анри, он хороший парень, хороший мужик».

Майкл, не меняйся.

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