🤑 Сборная самых дорогих игроков планеты. Кто за год подорожал больше остальных?

Transfermarkt закончил обновлять стоимость футболистов топовых лиг Европы в сезоне-2024/25, пора подводить итоги.

Главный скачок предсказуемо сделал Ламин Ямаль. С июля 2024-го трансферная стоимость каталонского вундеркинда поднялась на 90 млн и теперь составляет 200 млн евро, что делает юношу самым дорогим игроком в мире.

Второй результат разделили Педри и Дезире Дуэ: за год парни подорожали на 60 млн, испанец оценивается в 140 млн евро, а француз – в 90 млн евро. Третий результат выдал Юго Экитике, подорожавший на 55 млн евро с июля 2024 года.

Игроки, показавшие самый высокий рост трансферной стоимости с июля 2024-го

В топе самых дорогих игроков планеты после Ламина идут Джуд Беллингем, Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе – за каждого придется заплатить по 180 млн евро.

Винисиус, которого до летнего обновления оценивали в 200 млн, подешевел на 30 млн и теперь занимает четвертое место в рейтинге. Следом идет Букайо Сака, чья трансферная стоимость составляет 150 млн евро. В топе нет представителей Серии А и Лиги 1.

Самые дорогие игроки в мире

Если составить сборную из самых дорогих футболистов на своих позициях, то за такую команду придется выложить больше миллиарда евро.

Сборная самых дорогих игроков планеты

Справедливые ли такие ценники?

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