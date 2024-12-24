Настроение «Jingle Bells», но только не у Олисе: неловкие кадры с футболистом завирусились в сети😂🎉

Игроки «Баварии» решили порадовать болельщиков перед Рождеством и Новым годом, исполнив «Jingle Bells». К хоровому пению подключились все, кроме Майкла Олисе. Футболист рассеянно смотрел в камеру, пока остальные его товарищи по команде радостно распевали песню.

Кадры быстро разлетелись по социальным сетям.

Болельщики оценили:

💬«Он просто слишком крут для этого».

💬«Каждый раз, когда я вижу Олисе на видео, то он выглядит раздраженным».

💬«Чувак не хочет ни с кем общаться, только играть в мяч».

💬«Да он просто застенчивый парень! Ему нужно время».

Олисе отлично освоился в Бундеслиге — француз, родившийся в Лондоне, забил девять голов и отдал девять результативных передач в 23 матчах во всех соревнованиях в этом сезоне.