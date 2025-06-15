Рейтинг участников клубного ЧМ по стоимости состава. Разница между первым и последним местом – больше миллиарда 🤯

В США стартовал чемпионат мира среди клубов. Турнир открыла встреча «Интер Майами» и египетского «Аль-Ахли», матч закончился нулевой ничьей .

На турнир съехались клубы со всего мира, за некоторые команды вообще выступают любители, которым придется выходить на поле против европейских грандов. «Бавария», например, свой первый матч на КЧМ проведет против «Окленд Сити» – не всех игроков новозеландского клуба работодатели отпустили на турнир в США. Стоимость состава мюнхенцев в 166 раз больше , чем у скромного соперника.

Transfermarkt составил рейтинг всех участников КЧМ по суммарной стоимости составов. В десятку самых дорогих клубов вошли только команды из Европы, ближе всех к европейским грандам подобрался бразильский «Палмейрас», чей состав оценивается в 253 млн евро.

Рейтинг участников клубного ЧМ по стоимости состава

Что думаете о такой разнице в финансовой мощи соперников?

🔥 Рейтинг участников клубного ЧМ от The Athletic. В топ-10 только европейские гранды, «ПСЖ» лишь третий

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Бразильцы – вся надежда клубного ЧМ! Их много и они жаждут мести