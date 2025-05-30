🤑 Transfermarkt обновил стоимость игроков АПЛ. Холанд больше не самый дорогой в мире, Мак Аллистер установил рекорд

Transfermarkt последний раз в сезоне-2024/25 обновил трансферную стоимость футболистов английской Премьер-лиги. Хотя АПЛ все еще остается самой дорогой лигой мира, суммарно стоимость всех игроков английского первенства снизилась на 516,58 млн евро и теперь составляет 11,3 млрд евро.

Самый заметный спад показали футболисты «Манчестер Сити». Трансферная стоимость Фила Фодена упала на 30 млн евро – больше, чем у любого другого игрока АПЛ. Эрлинг Холанд подешевел на 20 млн евро, покупателю придется выложить за норвежца 180 млн евро. Теперь в мире лишь один футболист, чья трансферная стоимость оценивается в 200 млн евро, – речь о Винисиусе.

Игроки АПЛ, чья трансферная стоимость снизилась после майского обновления Transfermarkt

Как и в марте, Александер Исак стал главным бенефициаром обновления Transfermarkt, стоимость звезды «Ньюкасла» возросла с 100 млн до 120 млн евро. Теперь швед входит в пятерку самых дорогих футболистов Премьер-лиги.

Второй лучший результат показал Дин Хейсен, чья стоимость выросла на 18 млн евро, молодой защитник уже подписал контракт с «Мадридом». Третью строчку в списке самых подорожавших футболистов английского первенства занимает Майлз Льюис-Скелли, звездочка «Арсенала» прибавил к своей стоимости 17 млн евро.

Отметим Алексиса Мак Аллистера, который теперь оценивается в 100 млн евро. Аргентинец стал первым южноамериканским игроком из АПЛ, чья трансферная стоимость достигла 100 млн евро.

Игроки, чья трансферная стоимость выросла после майского обновления Transfermarkt

«Манчестер Сити» потерял в суммарной стоимости состава больше всех в лиге: после майского обновления «горожане», чья стоимость теперь оценивается в 1,18 млрд евро, уступили звание самой дорогой команды мира «Мадриду».

Также значительный спад показали «Тоттенхэм» (-70 млн евро до 766 млн евро) и «Манчестер Юнайтед» (-57 млн ​​евро до 699 млн евро). А самый большой рост стоимости состава показал «Борнмут», чьи футболисты суммарно подорожали на 25 млн евро.

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