🤑 Transfermarkt обновил стоимость игроков Лиги 1. Хвича подорожал, Сафонов подешевел, Дембеле близок к рекорду

Последний раз в сезоне-2024/25 портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов Лиги 1. Всего 463 игрока из французского первенства получили новые трансферные стоимости.

После триумфального сезона «ПСЖ» лидерами июньского обновления Transfermarkt предсказуемо стали подопечные Луиса Энрике: в топ-10 игроков с наибольшим ростом трансферной стоимости вошли восемь парижан. Компанию футболистам столичного клуба составили Люка Стассен из «Сент-Этьен» и Райан Шерки из «Лиона».

Главным бенефициаром обновления оказался юный талант парижан Дезире Дуэ: стоимость лучшего игрока минувшего финала Лиги чемпионов выросла на 30 млн и теперь составляет 90 млн евро.

Усман Дембеле подорожал на 20 млн, новая стоимость француза составляет 90 млн евро – это его самая высокая рыночная стоимость с июня 2019 года, когда вингер еще выступал за «Барселону» и оценивался в 100 млн евро.

В списке рекордсменов по снижению стоимости также доминируют парижане, сразу пять игроков «ПСЖ» подешевели на 5 млн евро: Уоррен Заир-Эмери, Гонсалу Рамуш, Маркиньос, Люка Эрнандес и Ли Кан Ин. Александр Головин, представляющий «Монако», также упал в стоимости на 5 млн, теперь россиянин оценивается в 20 млн евро.

Transfermarkt также составил таблицу изменений трансферной стоимости футболистов Лиги 1 из стран постсоветского пространства. Хвича Кварацхелия подорожал на 10 млн, потенциальному покупателю придется выложить за него 90 млн евро, грузин вошел в тройку самых дорогих игроков лиги. А его одноклубник Матвей Сафонов подешевел на 2 млн и теперь оценивается в 20 млн евро.

«ПСЖ» – с большим отрывом самый дорогой клуб Лиги 1 по суммарной стоимости состава.

В топ-10 самых дорогих футболистов французского первенства только парижане.

Как вам такой взгляд на расстановку сил во французском первенстве?

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