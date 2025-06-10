Transfermarkt последний раз в сезоне-2024/25 обновил рыночную стоимость футболистов Ла Лиги: в июне портал изменил стоимость 480-ти игроков, выступающих в испанском первенстве.

Главными бенефициарами стали Ламин Ямаль, Педри и Хесус Родригес, чья стоимость увеличилась на 20 млн евро. Поскольку в июньском обновлении Винисиус и Эрлинг Холанд серьезно упали в цене, теперь Ламин – самый дорогой игрок в мире.

Также отметим Антони, чья командировка в «Бетис» добавила бразильцу 15 млн к рыночной стоимости. Ферран Торрес подорожал на 12 млн и теперь оценивается в 40 млн евро.

Самые подорожавшие игроки Ла Лиги после июньского обновления Transfermarkt

А рекордный спад показал Винисиус: бразилец подешевел на 30 млн евро, теперь оценивается в 170 млн евро, а потому лишается звания самого дорогого в мире.

Рональд Араухо показал второй худший результат обновления – его стоимость снизилась на 15 млн до 35 млн евро. На третьей строчке Кириан Родригес, потерявший в стоимости 11 млн евро: теперь полузащитник «Лас-Пальмас» оценивается всего в 1 млн евро.

Самые подешевевшиеигроки Ла Лиги после июньского обновления Transfermarkt

Килиан Мбаппе подорожал на 10 млн евро, что позволило ему занять второе место в списке самых дорогих игроков Ла Лиги. Из футболистов, которые не представляют «Барсу» и «Реал», в десятку самых дорогих попал только Хулиан Альварес, который теперь оценивается в 100 млн евро.

Топ-10 самых дорогих игроков Ла Лигипосле июньского обновления Transfermarkt

Состав из самых дорогих игроков Ла Лиги

Состав из самых дорогих игроков Ла Лиги без футболистов «Барсы» и «Мадрида»

Самый лучший результат в июне показал «Эспаньол», чья суммарная стоимость состава выросла на 23%. Обратный результат у «Жироны», потерявшей 18% от общей стоимости состава.

У «Барсы» и «Мадрида» все еще самые дорогие команды в Испании. Суммарная стоимость состава «Атлетико», занимающего третью строчку, почти на 500 млн евро ниже, чем у «блауграны» и «королевского клуба».

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