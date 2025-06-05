🤑 Transfermarkt обновил стоимость игроков Бундеслиги. Чемпион Кейн серьезно упал в цене

Последний раз в сезоне-2024/25 Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов Бундеслиги, в июне портал изменил стоимость 485-ти игроков немецкого первенства.

Харри Кейн снял с себя проклятие и наконец стал чемпионом, но при этом англичанин больше остальных потерял в цене – на 15 млн евро, его стоимость теперь составляет 75 млн евро. Вторую строчку разделили Алекс Гримальдо, Жоау Пальинья, Кастелло Лукеба и Лои Опенда – все подешевели на 10 млн евро.

Игроки Бундеслиги, чья трансферная стоимость снизилась после июньского обновления Transfermarkt

А главными героями июньского обновления стали Майкл Олисе и Юго Экитике, рыночная стоимость французов выросла на 20 млн евро. За новую звезду «Баварии» теперь придется выложить 100 млн евро, Олисе вошел в тройку самых дорогих игроков немецкого первенства.

Игроки Бундеслиги, чья трансферная стоимость выросла после июньского обновления Transfermarkt

Рыночная стоимость самых дорогих футболистов Бундеслиги, Джамала Мусиалы и Флориана Виртца, не изменились – парни все еще оцениваются в 140 млн евро.

Самые дорогие игроки Бундеслиги после июньского обновления Transfermarkt

Сборная самых дорогих футболистов Бундеслиги

Сборная самых дорогих футболистов Бундеслиги без игроков «Баварии»

По суммарной стоимости состава «Бавария» остается самой дорогой командой Бундеслиги. Мюнхенцы потеряли 23 млн евро от стоимости состава, но опережают «Байер», занимающий вторую строчку, на 239 млн евро.

Больше остальных в стоимости вырос «Айнтрахт», суммарная стоимость состава франкфуртцев увеличилась на 32 млн евро – почти на 10%.

Самые дорогие составы клубов Бундеслиги после июньскогообновления Transfermarkt

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