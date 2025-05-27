😡 #TerStegenOut снова в топе. Фанаты «Барсы» призывают убрать Тер Стегена – сделали целый фильм о его привозах
Марк-Андре тер Стеген неудачно вернулся в строй после длительного отсутствия из-за травмы колена. Пресса сообщает, что немецкий голкипер думает над уходом из «Барселоны», поскольку его беспокоят планы клуба на вратарскую позицию.
Похоже, болельщики «блауграны» не хотят видеть немца в клубе. В соцсети X хештег #TerStegenOut, под которым фанаты «Барсы» призывают попрощаться с вратарем, занял четвертое место в мировых трендах.
Все началось с болельщика, который сделал целый фильм о неудачах Марка-Андре – в ролике, который длится почти полтора часа, фанат собрал все привозы немца.
Болельщики поддержали флешмоб. Вот несколько комментариев с хештегом #TerStegenOut:
💭 «Пике: «Каждый удар в наши ворота – гол».
Вратаря сравнивают с деревом, которое оказывается дешевле и полезнее.
💭 «Как вратарь он лучше Тер Стегена, кстати».
💭 «Одна игра, три удара, три гола, три мема».
💭 «У каждого клуба есть настоящий вратарь, и только у «Барселоны»… 🤬 💩».
💭 «Мы не позволим тебе уничтожить наше новое поколение так, как ты уничтожил поколение Месси и его коллег пару лет назад. Так что, мистер Тер Стеген, вали из нашего клуба».
А что вы думаете о Тер Стегене в «Барсе»?
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Тер Штеген хорош на выходах, один их лучших в игре ногами, делает невероятные сейвы. Да, у него бывают ляпы, но я не припомню, чтобы они были в важные моменты, когда команда играла отлично, а он подвёл.
Тот же Щенсны пропустил всё что летело в ворота выше уровня пупка. Вообще не играет на выходах(угловые). Прострелы тоже не прерывает. Когда пытается страховать высокую линию защиты, то в большинстве случаев не успевает. Пенья и то был лучше.
Я уверен, что если бы на матчи с Интером в воротах был Пенья, то прошли бы без проблем. Можно было ещё Мартина не выпускать слева, тогда вообще без шансов для них. Флик тоже далеко не идеальные решения принимает. Что в целом по тактике, что по игрокам. Просто после Хави он настолько сильно преобразил Барселону, что на минусы и просчёты закрывают глаза. Надеюсь, Тер Штеген будет основным вратарём. Купят левого вингера и усилят защиту, избавившись от ненужных игроков.
Если кто-то не помнит как примерно это было-вспомните ответный полуфинал Сити и Реала в 2023-м году. Это очень похоже. Куртуа тогда тащил, как мог, но 4 пропустили. И Куртуа в этом обвинять попросту глупо
И вот так же было у МАТШа