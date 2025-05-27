😡 #TerStegenOut снова в топе. Фанаты «Барсы» призывают убрать Тер Стегена – сделали целый фильм о его привозах

Марк-Андре тер Стеген неудачно вернулся в строй после длительного отсутствия из-за травмы колена. Пресса сообщает, что немецкий голкипер думает над уходом из «Барселоны», поскольку его беспокоят планы клуба на вратарскую позицию .

Похоже, болельщики «блауграны» не хотят видеть немца в клубе. В соцсети X хештег #TerStegenOut, под которым фанаты «Барсы» призывают попрощаться с вратарем, занял четвертое место в мировых трендах.

Все началось с болельщика, который сделал целый фильм о неудачах Марка-Андре – в ролике, который длится почти полтора часа, фанат собрал все привозы немца.

Болельщики поддержали флешмоб. Вот несколько комментариев с хештегом #TerStegenOut:

💭 «Пике: «Каждый удар в наши ворота – гол».

Вратаря сравнивают с деревом, которое оказывается дешевле и полезнее.

💭 «Как вратарь он лучше Тер Стегена, кстати».

💭 «Одна игра, три удара, три гола, три мема».

💭 «У каждого клуба есть настоящий вратарь, и только у «Барселоны»… 🤬 💩».

💭 «Мы не позволим тебе уничтожить наше новое поколение так, как ты уничтожил поколение Месси и его коллег пару лет назад. Так что, мистер Тер Стеген, вали из нашего клуба».

А что вы думаете о Тер Стегене в «Барсе»?

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