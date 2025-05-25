🚨 Тер Стеген думает об уходе из «Барсы» – его не устраивают планы клуба

Важное обновление.

Испанский журналист Фернандо Поло пишет, что Марк-Андре тер Стеген планирует пересмотреть свое будущее в «Барселоне».

Немецкий голкипер беспокоится о планах клуба подписать нового вратаря, который будет конкурировать с ним за место в основе. Особенно тер Стегену не нравится потенциальный переход Жоана Гарсии, защищающего цвета «Эспаньола».

Дело в том, что тер Стеген боится потерять место в основе сборной Германии, тогда как до чемпионата мира в США остался лишь год. Марк уверен, что постоянная практика гарантирует ему роль первого номера, но планы «Барсы» не вызывают у него понимания.

Пусть уходит?