«Ничего подобного в жизни не видел». Зидан назвал игрока, который впечатлил его

В понедельник легенда «Мадрида» и «Ювентуса» Зинедин Зидан присутствовал на мероприятии Adidas на Елисейских полях. Там француза разговорили и он признался, что вундеркинд «Барселоны» Ламин Ямаль его очень впечатляет.

«Когда ты смотришь, как он играет, например в полуфинале против миланского «Интера». Особенно во втором тайме. Я никогда такого в жизни не видел. Это нечто − наблюдать за человеком, который настолько сильно владеет своим телом.

Это потрясающе, видеть его таким. Мы все наслаждаемся им, и это важно и для молодых игроков, которые хотят быть как он».

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Ламин Ямаль отыграл 13 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.