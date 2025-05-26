🎥 Заплаканный Лапорта мило утешал футболисток «Барсы». Каталонки проиграли в финале ЛЧ «Арсеналу»

В финале Лиги чемпионов среди женщин «Арсенал» обыграл «Барселону» со счетом 1:0. Футболистки из Лондона прервали гегемонию «блауграны» и «Лиона» последних 10 лет в главном клубном турнире Европы.

Еще перед финалом Жоан Лапорта пророчил своим победу: «Наша команда лучше «Арсенала», мы уже их побеждали. Куда больше нас беспокоил «Лион».

Поражение каталонок, кажется, расстроило президента «Барсы» даже больше, чем неудачи мужской команды. Лапорта плакал, но при этом сам старался утешить футболисток.

Когда в 2023-м Айтана Бонмати получила свой первый «Золотой мяч» и со сцены произносила речь, гордый Лапорта плакал, глядя на воспитанницу «Ла Масии».

В Лиге чемпионов на этот раз каталонки уступили, зато в чемпионате финишировали первыми, обойдя «Мадрид» на восемь очков. В финале Кубка Испании среди женщин «Барселона» сразится с «Атлетико», встреча состоится 7 июня.

Как вам такое отношение президента клуба к игрокам?

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