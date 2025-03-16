«Ливерпуль» уступил «Ньюкаслу» в финале Кубка английской лиги: на голы Берна и Исака мерсисайдцы ответили лишь мячом Кьезы.

«Сороки» не могли взять трофей в Англии 25 514 дней – почти 70 лет ! Фанаты, конечно, сошли с ума от радости после финального свистка.

Вместе с поклонниками «Ньюкасла» на трибунах терял голову счастливый Алан Ширер.

Подопечных Хау обеспечили себе и фанатам одно из лучших воспоминаний в жизни.

А «Ливерпуль» переживает, возможно, самый худший и болезненный период сезона: за одну неделю «красные» вылетели из Лиги чемпионов и упустили победу в Кубке лиги. После финального свистка на Салаха было больно смотреть.

Расстроенный капитан.

Празднование Исака на фоне Ван Дейка, закрывающего лицо, фанаты запомнят надолго.

Эдди Хау – первый английский тренер, победивший во внутреннем кубковом турнире со времен Харри Реднаппа, взявшего Кубок Англии в 2008 году с «Портсмутом». А в Кубке лиги Хау стал первым англичанином после Стива Макларена, который завоевал трофей в 2004 году с «Мидлсбро».

Историческая победа «Ньюкасла», а «Ливерпуль» идет за чемпионством.

Комбинированный состав «Ливерпуля» и «Ньюкасла». От «сорок» в команде лишь трое

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