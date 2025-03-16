Комбинированный состав «Ливерпуля» и «Ньюкасла». От «сорок» в команде лишь трое 

«Ливерпуль» и «Ньюкасл» сразятся в финале Кубка английской лиги, у «сорок» будет шанс взять трофей впервые за 70 лет!

Сколько дней прошло с завоевания последнего трофея

В преддверии матча портал 90min составил комбинированный состав соперников в текущем сезоне.

Основу составили представители «Ливерпуля»: Коди Гакпо, Мохамед Салах, Алексис Мак Аллистер, Райан Гравенберх, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате и Алиссон. «Ньюкасл» представляют Александер Исак, Бруно Гимараэс и Валентино Ливраменто.

Комбинированный состав «Ливерпуля» и «Ньюкасла»

Кто заберет трофей?

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