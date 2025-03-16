🔥 Игроки, набравшие 100 по «гол+пас» в АПЛ быстрее всех. Холанд побил рекорд Ширера, в топ-10 много легенд 

В матче 29-го тура Премьер-лиги «Ман Сити» и «Брайтон» поделили очки – 2:2. Эрлинг Холанд на 11-й минуте открыл счет, реализовав пенальти, для норвежца это сотое результативное действие в АПЛ – 84 гола и 16 ассистов.

Эту планку Эрлинг взял за 94 матча, установив новый рекорд лиги. До Холанда обладателем рекорда был Алан Ширер, который сделал 100 результативных действий за 100 матчей.

Третью строчку разделили Эрик Кантона и Мо Салах: оба пересекли отметку в 100 голевых действий за 116 матчей. Немного отстал Кун Агуэро, аргентинцу потребовалось на две игры больше.

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