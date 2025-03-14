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🎥 Принц Уильям составил идеального футболиста. Некоторые позиции точно удивят

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Уильям, принц Уэльский, старший сын действующего короля Великобритании, стал гостем тренировочной базы сборной Англии. К нему отправили защитника «Астон Виллы» Тайрона Мингза, чтобы он проверил футбольные знания наследника престола. Оказалось, что он в теме.

Футбольный интеллект − «Антонио Рюдигер. Он очень умен и всегда находится в нужном месте».

Скорость − «Микки ван де Вен. Тут я исхожу из футбольной статистики. Люди говорят, что [быстр] Кайл Уокер, но Микки сейчас лучше».

Сила − Вирджил ван Дейк. Тайрон Мингз спросил, почему не Джон Макгинн (одноклубник Мингза), на что Уильям парировал: «Силен, но не для этого».

Отборы − «Зинедин Зидан. Не знаю, почему хочу назвать его, ведь он больше одарен технически».

Завершитель − Серхио Агуэро.

Левая нога − Гарет Бэйл.

Правая нога − Роналдо. Принца переспросили − Криштиану или… Он уточнил, что «Зубастик».

Лучшее празднование − «Криштиану Роналду. У него самое культовое». Мингз пошутил, не пробовал ли Уильям пару раз воспроизвести его у себя в саду. «Очевидно, что да», − ответил он, а затем схватился за ногу. Когда другой интервьюер напомнил знаменитое празднование робота от Питера Крауча, принц добавил: «Мы видели его не так часто. Сколько раз он забил? Один или два?» − и рассмеялся.

Клубы
logoТайрон Мингз
logoСборная Англии по футболу
logoАнтонио Рюдигер
logoМикки ван де Вен
logoВирджил ван Дейк
logoЗинедин Зидан
logoСерхио Агуэро
logoГарет Бэйл
logoРоналдо
logoКриштиану Роналду
logoТоттенхэм
logoРеал Мадрид
logoЛиверпуль
logoМанчестер Сити