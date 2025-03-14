🎥 Принц Уильям составил идеального футболиста. Некоторые позиции точно удивят

Уильям, принц Уэльский, старший сын действующего короля Великобритании, стал гостем тренировочной базы сборной Англии. К нему отправили защитника «Астон Виллы» Тайрона Мингза, чтобы он проверил футбольные знания наследника престола. Оказалось, что он в теме.

Футбольный интеллект − «Антонио Рюдигер. Он очень умен и всегда находится в нужном месте».

Скорость − «Микки ван де Вен. Тут я исхожу из футбольной статистики. Люди говорят, что [быстр] Кайл Уокер, но Микки сейчас лучше».

Сила − Вирджил ван Дейк. Тайрон Мингз спросил, почему не Джон Макгинн (одноклубник Мингза), на что Уильям парировал: «Силен, но не для этого».

Отборы − «Зинедин Зидан. Не знаю, почему хочу назвать его, ведь он больше одарен технически».

Завершитель − Серхио Агуэро.

Левая нога − Гарет Бэйл.

Правая нога − Роналдо. Принца переспросили − Криштиану или… Он уточнил, что «Зубастик».

Лучшее празднование − «Криштиану Роналду. У него самое культовое». Мингз пошутил, не пробовал ли Уильям пару раз воспроизвести его у себя в саду. «Очевидно, что да», − ответил он, а затем схватился за ногу. Когда другой интервьюер напомнил знаменитое празднование робота от Питера Крауча, принц добавил: «Мы видели его не так часто. Сколько раз он забил? Один или два?» − и рассмеялся.