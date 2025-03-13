📸 Альварес сам понял, что дважды коснулся мяча. Сказал об этом партнерам и Симеоне 

Шимон Марчиняк из-за двойного касания не засчитал попытку Хулиана Альвареса в серии послематчевых пенальти в ответной встрече «Атлетико» и «Реала» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

Эпизод, разумеется, вызвал споры. Испанская Marca утверждает , что аргентинец двойного касания не почувствовал, о чем сообщил партнерам. Однако есть и другие версии произошедшего.

Аргентинское издание Diario Olé расшифровало слова Хулиана, когда партнеры спросили, коснулся ли он мяча дважды: «Возможно. Я не знаю точно, но вполне возможно».

Как пишет французская газета L'Équipe, «Атлетико» не спешил обращаться с жалобами в вышестоящие органы, поскольку Альварес признался Диего Симеоне, что дважды коснулся мяча.

УЕФА выпустил заявление , в котором организация соглашается с решением Марчиняка не засчитывать пенальти: «Хотя контакт был минимальным, игрок коснулся мяча опорной ногой, как видно на видео. Согласно действующему правилу 14.1, ВАР должен был сообщить судье, что гол следует отменить».

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Говорят, гол Месси в финале ЧМ-2022 нельзя было засчитывать из-за двойного касания. Правда?