📸 Винисиус взбесил Беллингема! Джуду пришлось исправлять ошибку бразильца

Когда заканчивался первый экстра-тайм ответного матча 1/8 финала между «Атлетико» и «Мадридом», «сливочные» попытались провести последнюю атаку. Винисиус оказался на правом фланге против Науэля Молины, аргентинец пошел в отбор и успешно забрал мяч.

Бразилец плюхнулся на газон, а «Атлетико» побежал в контратаку. Вместо того, чтобы попытаться вернуть мяч, Винисиус что-то выговаривал и махал руками.

Страховать вингера побежали Фран Гарсия и Джуд Беллингем. Последний был дальше от эпизода, но решился на отчаянный подкат и он был успешным.

После англичанин начал бить в ярости по газону и накричал на Винисиуса за то, что тот недорабатывает.

Что сделал бразилец? Даже не посмотрел в сторону партнера по команде, а беседовал с кем-то на бровке, разводя руками.