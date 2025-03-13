🎥 Даже Агуэро согласен с отменой пенальти Альвареса. Кун в прямом эфире заметил двойное касание
«Реал» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов. Главным эпизодом ответной встречи команд стал отмененный пенальти Хулиана Альвареса в серии одиннадцатиметровых: арбитр увидел двойное касание у аргентинца.
За матчем в прямом эфире наблюдал Серхио Агуэро, он сразу понял, что попытку Альвареса не засчитают. После удара Хулиана между Куном и его соведущей состоялся показательный диалог.
Агуэро: «Ох, он коснулся мяча обеими ногами?»
Соведущая: «Да вроде нет. Но если там было двойное касание, то попытку не засчитают».
Агуэро: «Да! О боже, он это сделал, я видел».
Лучший комментарий под роликом в соцсетях: «Зрение Агуэро обострилось после того, как он остался без яиц. Он заметил двойное касание быстрее, чем пожалел, что в предыдущей стадии поставил на победу «Сити».
«Сливочные» доходят до четвертьфинала уже пять сезонов подряд. 40 проходов «Мадрида» в 1/4 финала ЛЧ или Кубка европейских чемпионов – лучший результат в истории еврокубков, следом идет «Бавария», которая доходила до четвертьфинала 35 раз.
Агуэро обещал отрезать себе яйца, если «Мадрид» победит «Сити». Комменты под его постами – чистое сумасшествие 😂
Говорят, гол Месси в финале ЧМ-2022 нельзя было засчитывать из-за двойного касания. Правда?
😡 Опять судейский скандал? Фанаты уверены, что «Мадрид» лишили пенальти – мяч попал в руку Симеоне
Зрит в корень