🎥 Даже Агуэро согласен с отменой пенальти Альвареса. Кун в прямом эфире заметил двойное касание 

«Реал» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов. Главным эпизодом ответной встречи команд стал отмененный пенальти Хулиана Альвареса в серии одиннадцатиметровых: арбитр увидел двойное касание у аргентинца.

За матчем в прямом эфире наблюдал Серхио Агуэро, он сразу понял, что попытку Альвареса не засчитают. После удара Хулиана между Куном и его соведущей состоялся показательный диалог.

Агуэро: «Ох, он коснулся мяча обеими ногами?»

Соведущая: «Да вроде нет. Но если там было двойное касание, то попытку не засчитают».

Агуэро: «Да! О боже, он это сделал, я видел».

Лучший комментарий под роликом в соцсетях: «Зрение Агуэро обострилось после того, как он остался без яиц. Он заметил двойное касание быстрее, чем пожалел, что в предыдущей стадии поставил на победу «Сити» .

«Сливочные» доходят до четвертьфинала уже пять сезонов подряд. 40 проходов «Мадрида» в 1/4 финала ЛЧ или Кубка европейских чемпионов – лучший результат в истории еврокубков, следом идет «Бавария», которая доходила до четвертьфинала 35 раз.

Агуэро обещал отрезать себе яйца, если «Мадрид» победит «Сити». Комменты под его постами – чистое сумасшествие 😂

Говорят, гол Месси в финале ЧМ-2022 нельзя было засчитывать из-за двойного касания. Правда?

😡 Опять судейский скандал? Фанаты уверены, что «Мадрид» лишили пенальти – мяч попал в руку Симеоне