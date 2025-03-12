У Салаха есть шансы на «ЗМ» после вылета из ЛЧ? Вспоминаем игроков, которые получили награду без побед в больших турнирах

«ПСЖ» оказался сильнее «Ливерпуля» в 1/8 Лиги чемпионов. После вылета мерсисайдцев из турнира Мо Салах перестал быть фаворитом на «Золотой мяч», теперь букмекеры ставят на Килиана Мбаппе.

А вот Тьерри Анри считает , что награда может уйти Рафинье, который сейчас лидирует в гонке бомбардиров ЛЧ: «Рафинья в лучшей форме, он забил много голов и всего один с пенальти. Не говорю, что Кейн или Салах плохи, но стоит говорить о Рафинье чуть больше».

И все же, какие шансы у Мо на завоевание главной индивидуальной награды в футболе? Портал Score90 вспомнил игроков, получивших «Золотой мяч» в сезоны без побед в больших турнирах. Таких футболистов нашлось лишь трое.

Лионель Месси в 2019 году

В 2019 году аргентинец взял чемпионство с «Барсой», а в составе сборной завоевал бронзу Кубка Америки.

Криштиану Роналду в 2013 году

В том году Криро остался без командных трофеев, зато португалец за год забил 69 голов.

Лионель Месси в 2012 году

Из командных трофеев Лео завоевал лишь Кубок Испании, при этом за календарный год аргентинец наколотил рекордный 91 гол.

Лионель Месси в 2010 году

В сезоне-2009/10 Лео стал чемпионом Испании, в 2010 году ему в составе «Барсы» также покорился Суперкубок страны.

Роналдиньо в 2005 году

Бразилец в 2005 году с «Барсой» оформил чемпионство и взял Суперкубок Испании, а вместе со сборной одержал победу на Кубке конфедераций.

Салах в этом сезоне бьет рекорды Премьер-лиги: он уже сравнялся с Серхио Агуэро в рейтинге лучший бомбардиров в истории АПЛ, следующий гол позволит египтянину стать лучшим бомбардиром в истории английского первенства среди легионеров. «Ливерпуль» – главный претендент на чемпионство.

Как оцените шансы Мо на «ЗМ»?

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