Лучшие сезоны игроков по «гол+пас» в истории ЛЧ. Рафинья – уже в топ-10 🔥

В ответном матче с «Бенфикой» Рафинья сделала дубль и отдал ассист на Ламина Ямаля, теперь в копилке бразильца – 16 результативных действий в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Transfermarkt вспомнил лучшие сезоны игроков по «гол+пас» в главной клубном турнире Европы. Первое место занял результат Криштиану Роналду в сезоне-2013/14, тогда португалец сделал 22 результативных действия за «Мадрид». Криро также занял третью строчку рейтинга: в кампании 2015/16 он принес «королевского клуба» 20 очков по системе «гол+пас».

На втором месте, между двумя результатами Роналду, расположился сезон-2019/20 в исполнении Роберта Левандовского: в той кампании поляк сделал 21 голевое действие и помог «Баварии» одержать победу в ЛЧ.

Рафинья пока занимает девятую строчку в топе. Из игроков «Барселоны» только Лионелю Месси удалось показать лучший результат на европейской арене – в сезоне-2011/12 аргентинец сделал 19 результативных действий в Лиге чемпионов.

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