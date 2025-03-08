Устали от достижений Салаха? Мо уже в следующем туре может побить два «вечных» рекорда АПЛ 🤯

Мо Салах оформил дубль с пенальти в матче 28-го утра Премьер-лиги против «Саутгемптона», еще один гол забил Дарвин Нуньес – «Ливерпуль» победил со счетом 3:1, при этом после первого тайма команда уступала.

Дубль Салаха позволил ему разделить с Серхио Агуэро пятую строчку в рейтинге лучших бомбардиров в истории АПЛ, оба забили по 184 гола.

А в топе лучших бомбардиров среди легионеров Мо и Кун теперь делят пальму первенства, уже в следующем матче чемпионата египтянин сможет единолично занять первую строчку. В грядущем туре Салаху также может покориться рекорд по «гол+пас» за один сезон Премьер-лиги.

Пока у Мо 44 результативных действий в АПЛ – это рекорд, который вингер «Ливерпуля» делит с Эрлингом Холандом и Тьерри Анри. Больше по «гол+пас» набирали только Алан Ширер и Энди Коул: они оба пересекли отметку в 47 голевых действий, но в тех сезонах было по 42 матча.

Лучшие по «гол+пас» за сезон в истории АПЛ

Кто-то вообще сомневается в том, что Мо покорятся оба рекорда?

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