🎥 Ричардс подколол Беллингема после победы «Мадрида» над «Сити»! Майка напомнил о скандальном удалении Джуда 

«Мадрид» без особых проблем разобрался с «Ман Сити» в ответном матче ЛЧ: на хет-трик Килиана Мбаппе «горожане» ответили голом Нико Гонсалеса, «королевский клуб» побеждает со счетом 6:3 по сумме двух встреч.

На «Бернабеу» тем вечером высадился десант телеканала CBS: Кейт Абдо, Тьерри Анри, Джейми Каррагер и Майка Ричардс. После матча к квартету присоединился Джуд Беллингем, англичанин частенько устраивает шоу в прямом эфире американского телеканала – особенно он любит шутить с Ричардсом .

Перед началом интервью Майка подколол звезду «королевского клуба»: «Перед тем, как мы начнем, хочу предупредить: в США сейчас полдень, поэтому тебе следует следить за языком!»

Экс-игрок «Сити», конечно, намекнул на разгоревшийся в Ла Лиге скандал: Беллингем получил двухматчевую дисквалификацию за обсценную лексику в адрес арбитра Хосе Мунуэра Монтеро в матче с «Осасуной».

«Окей, хорошо, чувак! Пытаешься преподать мне урок, ты, наверное, один из худших людей в этом плане!» – ответил Джуд с улыбкой.

В игре против «Ман Сити» Беллингем получил желтую, он пропустит следующий матч турнира из-за перебора карточек. «Реал» узнает своего соперника в пятницу – это будет либо леверкузенский «Байер», либо «Атлетико».

Какого соперника вы бы выбрали для «сливочных»?

«Для меня он самый талантливый и одаренный игрок в команде». Джуд – не о Винисиусе и даже не о Мбаппе

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